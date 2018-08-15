2018年08月15日 04:11 中國時報 黃丙喜

選舉到了，蔡總統和賴院長最近頻頻上電視秀施政成績，政務官也沒閒著，紛紛對工商團體、工會組織和研究機構的領導人進行私Line，說五缺已經改善了、新南向成績也不錯、金融服務及證券資本市場正在大幅鬆綁等等，再三強調政府有積極作為，不像民間人士說的那樣怠惰。

更正錯誤消息，以正視聽，當然是政府的職責。重點是，更正是要對於錯誤拿出可信的資料勘誤，也要拿出可做和即將要做的行動。蔡政府自許是最會溝通的內閣，但施政的成效至今仍讓大多數人民無感。

安定人心是政府溝通的一大要務，應趕緊先搞清楚現在到底是什麼樣的問題，癥結何在？差異何在？關鍵在哪？緊接著準備好要如何做，再來預估結果，然後才帶著同情心的傾聽和同理心的對話，去做民間溝通的工作。蔡政府的閣員們，請你們好好檢視自己發出去的訊息，也好好省視自己發文出去的心態，捫心自問有符合政策溝通的通則嗎？

有感、無感是政策溝通成敗的溫度計。蔡政府很多的施政作為，政務官說得理直氣壯，民眾卻少有感覺；民眾非常有痛點的需求，政務官們卻少有感受。當前台灣經濟外熱內冷的情況正是其中最好的事證，官員看到的是外熱，民眾感受到的是內冷。平常百姓每天一開門就是柴米油鹽醬醋茶，這是拿鐵飯碗的官爺們很難懂的現實。內政部先前計畫推出的青年購屋1成自備款，不知民間疾苦；國發會說現在不缺電，又豈知企業投資關切的重點？

有感心理的先決條件是頻率要相同。頻率相同在溝通的要件是同情心的傾聽和同理心的對話，否則，再多的道理，再大的權勢，也都無法讓人心服口服，更不能使民眾有感。賴院長醫師出身，豈能換了屁股就換了腦袋！

蔡政府即使標榜經濟成長超越南韓，但當前能源環保、高等教育、幼兒托育、低薪通膨、人才外流等問題叢生是不爭的事實。

民眾期待政府的是有解決問題的積極作為，而不是粉飾太平的護衛立場。否則，政務官再多的私Line，對民眾而言都是雞同鴨講的無感。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)