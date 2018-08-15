香奈兒屏風 光影舞璀璨

2018年08月15日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

舊照二：香奈兒女士戴上老花眼鏡，親手為屏風描漆上色，流露她對屏風的摯愛。（CHANEL提供）

舊照三：香奈兒女士將大文豪送她的塗鴉、畫家送她的畫作，隨手釘在屏風上。（CHANEL提供）

香奈兒珠寶Vibration Minerale手鍊，以18K黃金和鉑金鑲嵌珍珠母貝及鑽石，371萬元。（CHANEL提供）

香奈兒珠寶將屏風上鑲貝螺鈿的精緻工藝融入珠寶當中，圖為Collier Fleur de Laque項鍊，1000萬2000元。（CHANEL提供）

香奈兒《COROMANDEL》頂級珠寶，融入中式屏風層層繪板相連的設計元素，圖為山茶花Floral Verso手鐲。（CHANEL提供）

香奈兒珠寶充滿東方風情的Horizon Lointain手鐲，3710萬3000元。（CHANEL提供）

香奈兒珠寶Calligraphie Florale手鐲，白K金鑲嵌鑽石、棕色鑽石、粉紅藍寶石、黑色尖晶石及沙弗萊石榴石，是唯一作品，774萬3000元。（CHANEL提供）

走進香奈兒女士位於巴黎康朋街的寓所，角落座落多面螺鈿鑲貝漆面屏風，讓空間有了層次變化，猶如精心打造的安全屏障。香奈兒全新發表的《COROMANDEL》（意指烏木屏風）頂級珠寶，正是以香奈兒女士摯愛的屏風為創作靈感，創作了59件作品，其中有23件是獨一無二或獨特顏色的作品，更添稀有珍貴。

從3幀香奈兒女士與屏風的舊照，不難窺見屏風對香奈兒女士的象徵意義……。

30座漆面烏木屏風成就情緣聯想

舊照一：她躲在屏風後探頭外望，帶著促狹的笑意。

在這幀攝於1937年舊照中，香奈兒女士從屏風後探頭外望，帶著促狹淘氣的笑意。她說：「我就像蝸牛一樣，總是背著我的家…無論搬到何處，總攜帶著兩面中式屏風和書籍。我完全無法住在開放式的房間，我需要屏風。」

香奈兒畢生從未到過中國，相信也不知屏風在中國居家風水擺設的重要地位，但她收藏逾30座漆面烏木屏風，成就了她與中國的情緣聯想，不僅保佑護衛香奈兒女士的一生，且為她帶來榮華富貴、名揚四海的好運氣。如今，她收藏的漆面屏風，更成為這一季香奈兒《COROMANDEL》珠寶創造發想的靈感來源。

精緻工藝成為高級珠寶創作元素

舊照二：她戴上老花眼鏡，親手為屏風描繪上漆。

香奈兒對漆面屏風的珍視，可以從一幀她親自為烏木屏風補漆上色的舊照中瞧出，她戴上老花眼鏡，左手夾著一根香菸，右手為屏風描繪上漆。她說：「我第一次看到烏木屏風時不禁驚呼：太美麗了。我從未如此形容過其他物件。」

仔細端詳香奈兒女士收藏的屏風當中，不論是以螺鈿鑲貝工藝打造的花鳥屏風，或是以雕刻彩繪工藝打造山水祥獸屏風，每件屏風主題風格各異，工藝手法也大不相同，全部成為香奈兒打造今年高級珠寶的創作元素。

屏風上可見與藝術家的美學激盪

舊照三：文豪和畫家的手繪圖稿，隨意釘在屏風上。

在眾多香奈兒女士的舊照中，以這幀攝於1937年香奈兒女士長期入住麗池酒店客房的照片最為有趣，香奈兒女士隨意將兩幀手繪稿用大頭釘釘在牆上，這兩幅手繪圖可是大有來頭，分別是法國畫家Christian Berard手繪香奈兒女士的畫作，以及法國詩人作家尚考克多（Jean Cocteau）信手塗鴉的自畫像。

香奈兒女士隨手將畫家、文豪的畫作墨寶釘在珍貴的屏風上，不僅展現了香奈兒女士隨興、豪邁、不拘小節的個性，從中也不難窺見香奈兒女士交友廣闊，與當時藝文界人士往來密切、交情匪淺。

(中國時報)