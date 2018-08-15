2018年08月15日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

王淨（左）和虹茜戲裡戲外都是好閨蜜。（羅永銘攝）

電影版《鬥魚》由王淨飾演新版「小燕子」，在片中和「于皓」林柏叡愛的濃烈，現實中2人也被週刊拍到舉止親密如情侶，之前林受訪時欲言又止後只認「銀幕情侶」」，昨王再被問感情狀態，害羞撒嬌求饒，她沒有否認情侶關係，只表示：「知道大家都很關心這件事情，不太希望大家太關注在這個，所以才不想多做回應和延伸。」

王淨表示一開始對林柏叡有成見，認為對方在表演課上放空、舉止輕佻，還不小心說出重話：「他有種沒靈魂的狀態。」後來才發現是對方早上都有武打課程，下午太過疲倦才產生誤會，開拍後逐漸改觀，一場林騎檔車送情書的戲，林帥氣追逐公車，卻因下雨地滑摔車，還立刻送醫院確認傷勢，但很快又回到現場拍攝，讓她感受到對方的敬業認真。

安以軒首映嘉賓

王淨則在另場戲中挑戰雨中騎檔車，她心有餘悸表示：「是魔鬼場。」3天內快速學習，從腳踏車、小綿羊再換成檔車，因個頭嬌小，她笑言：「還要有人扛我上去！」

新人虹茜以該片出道，飾演小燕子的閨蜜「紅豆」，她拍戲時會和前輩王淨聊當學生演員的甘苦，2人戲外也培養出好感情。

電視版演員安以軒、藍正龍、張勛傑、陸明君回歸演出，預告和照片引起討論熱度，劇組昨宣布，安以軒、張勛傑、陸明君和當年飾演反派的「豹哥」謝承均、「老鼠」阿龐都會出席首映，可惜藍正龍和郭品超因工作無法現身。該片17日全台上映。

(中國時報)