同學誣陷「私生活亂」 夏于喬憶被霸凌痛

2018年08月15日 04:11 中國時報 李承陽 報導

李亞臻（左起）、夏于喬、孫可芳在片中各有精采演出。

由廖士涵執導，夏于喬、孫可芳、李亞臻等人主演的國產鬼片《粽邪》，探討「送肉粽」習俗，昨（14日）3位女演員出席電影活動，聊到片中除了靈異恐怖元素，也反映校園霸凌議題，當中夏于喬出道早，身為學生藝人得面對的正是同儕眼光。

夏于喬表示，在學校念書時就曾遭受網路霸凌，有人在她的無名小站下留言「別看她這樣，其實她私生活很亂」，她無奈說：「那時我才國三耶，講什麼私生活很亂。」自己也知道其實留言的就是自己同校同學。

孫可芳使壞上癮

夏于喬國中有6位死黨，本來做什麼事都在一起，她出道後成為被霸凌對象，雖然大家感情還是很不錯，但是卻僅限「教室內」，出了教室上廁所、去福利社大家都不再走一起，她感嘆說：「我能理解她們的行為。」

日前宋芸樺因一句「我最喜歡的國家是台灣」惹風波，延燒到和她撞臉的夏于喬身上，更有網友發起抵制收看《型男大主廚》，夏于喬表示：「其實這件事沒有波及到我，對我的生活、工作都沒影響，我覺得藝人都挺無辜的。」加上她已離開《型男》主持位1年，笑說：「會抵制的人應該都沒看節目，才會不知道我沒主持了。」

孫可芳在片中演出霸凌者，近乎人格分裂，使壞時像上了癮、下戲後又感到愧疚，不過最令她痛苦的是一場倒吊戲，好幾次快吐了，工作人員趕緊扶正她的頭，就把嘔吐物嚥下去，吊了數小時不停重複吐在嘴裡又吞回去。《粽邪》31日在台上映。

(中國時報)