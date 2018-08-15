張小燕朋友滿約稱幸福

張小燕（前排左起）人緣極好，在她的慶生派對上張清芳、哈林等大咖嘉賓雲集。（取材自黃子佼IG）

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中國時報
報導林彥君
張小燕（前排中）迎70歲，李明依（前排左起）、金瑞瑤、張清芳、方芳芳等藝人為她慶生。

綜藝大姊大張小燕11日過70歲大壽，她在圈內桃李滿天下，子弟兵都希望幫她祝壽，從8月初到13日陸續舉辦慶生餐敘，人緣極好的她，也在聚會中感性表示：「最幸福的不是兒孫滿堂，而是朋友滿約。」李明依共參加了3攤，她表示，「小燕姊把子弟兵們當成自己的孩子，大家在生日時齊聚一堂，覺得高興又幸福。」

張小燕近期將頭髮染成灰紫色，劉海也修剪成「M」形，潮又有型，近期祝壽聚會滿檔，她則低調表示：「每年我其實都不過生日，覺得麻煩人家，今年覺得朋友要多聚聚，所以不要送禮，分別請我吃飯，大家一起來開心一下！」

未提工作計畫

她日前先和黃子佼、卜學亮等人聚餐，黃子佼透露，當天現場氣氛很歡樂，也因為小燕姊不收禮物，所以沒有準備生日禮物送她。卜學亮則驚覺一轉眼已過30年，「時間過得好快！沒想過會認識小燕姊，然後變成家人！上輩子燒了好香！」

她13日再和庾澄慶、黃子佼、李明依及張清芳等人大啖火鍋，黃子佼說：「最近我翻拍之前在《超級星期天》搞笑單元的畫面，我們一起回味討論當時的情景，好多記憶小燕姊和哈林哥都記憶模糊了，聚會上也有《超級星期天》的第一代的工作人員，小燕姊沒有提到工作計畫，我想她也不會跟我們說的。」

前天聚會由陳鎮川作東，陳鎮川表示：「當天有邀請工作人員一起聚會，大家開心聚會聊天，沒有特別感性，我們常常找各種理由聚在一起。」

(中國時報)

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