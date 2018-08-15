抱1歲兒同框 周董：要聽媽媽話

昆凌日前歡度25歲生日。（取材自Instagram）

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中國時報
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周董日前在IG分享抱著兒子的背影照。（取材自Instagram）

周杰倫（周董）日前為愛妻昆凌25歲生日慶生，於IG分享老婆美照，相當甜蜜！他昨再Po出自己抱著兒子的背影照，寫著「Men’s talk」，昆凌忍不住留言問老公：「說我壞話嗎？」周董立刻回應：「叫他要聽媽媽的話。」吸引大批粉絲按讚，搞笑留言「差點忘了你兒子都那麼大了」，也有人誇周董「抱孩子的男人最帥」。

周董與昆凌結婚3年多，育有一對兒女，夫妻倆經常在社群網站分享生活滴點，但1歲小兒子顯少出現，父子同框畫面更是罕見。他近期除了忙巡演，還如火如荼錄製大陸節目《中國好聲音》、《這就是灌籃》，之前疑再為新節目現身台北街頭錄影，在工作滿檔的情況下，他仍排除萬難為愛妻慶生，近日安排全家人度假。

周董新節目炫球

由周董、林書豪等人加盟的浙江衛視《這就是灌籃》，14日發布宣傳片，周董在片中一展花式炫球技術，認為「打球跟音樂一樣，需要完美的節奏」，而林書豪則在片中一氣呵成扣球、轉身、運球及投籃等動作，相當專業；此外，該節目約1500坪大的場景昨同步曝光，由多個不同風格的籃球場組成，氣勢浩大，周董日前進棚錄製，也忍不住讚歎「哎呦，有帥哦」！

(中國時報)

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