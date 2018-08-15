蝦皮購物x理膚寶水 超級品牌日明開跑

2018年08月15日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

蝦皮購物「超級品牌日」，理膚寶水保養經典套裝版，明（16日）中午12時限量開搶，原價2700元，特價888元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「超級品牌日」，控油超強明星5件組，明（16日）下午5時限量開搶，原價1710元，特價629元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「超級品牌日」，亮白乳獨家買1送6組，明（16日）凌晨0時限量開搶，原價1534元，特價980元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「超級品牌日」，理膚寶水保養豪華套裝版，明（16日）中午12時限量開搶，原價5000元，特價1888元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的「超級品牌日」明天（16日）又來了。自上月首波推出與人氣彩妝品牌NYX Professional Makeup合作後，創下每1.5秒賣出1支脣膏的銷售成績，在這連日高溫的8月裡，蝦皮購物看準消費者對抗高溫酷暑的需求，攜手與理膚寶水推超級品牌日，不僅品牌商品下殺33折起，還有滿額享折扣、下單再送「完美肌明星組」等優惠。

滿額折扣 優惠齊發

每天都在酷熱的戶外，以及舒適的冷氣房中交替進出，一不小心就忽略了因溫差而造成的肌膚乾燥或紅癢問題，蝦皮購物16日的超級品牌日，就請來皮膚科醫師推薦的品牌理膚寶水，祭出優惠下殺的保養品；據了解，該牌3月進駐蝦皮商城以來，深受年輕族群歡迎，此次更推出為小資族而設的各大優惠。

醫美大牌 共襄盛舉

此次的超級品牌日優惠將從16日的凌晨0時開跑，包括33折起下殺商品，還有各式優惠組合，像「理膚寶水保養豪華套裝版」就現省超過3000元，另外還有邀請薇姿、CeraVe等醫美大牌共襄盛舉，3大品牌消費滿1500元，輸入指定折扣碼SBDAUG250即折250元、折扣碼SBDAUG300即享滿1700元即折300元，另外下單送「完美肌明星組」之餘，額外再加碼蝦幣10倍送，消費者要搶好康，就要密切留意相關訊息。

另外蝦皮購物也貼心準備暖身活動優惠，今（15日）中午12時先開搶特價750元的「毛孔緊緻控油保濕乳獨家搶購組」，另外還有下單送夏日保養組、玩轉盤抽全年分保養組，而且還可以填問卷抽百元購物金，今消費滿1200元也可憑折扣碼SBDWARMUP15折抵200元，從今天買到明天均享優惠。

(中國時報)