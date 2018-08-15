隋棠＆Tony 合體放閃

隋棠、Tony夫妻為愛牌TUMI活動合體放閃，並分享兩人透過行李箱傳遞的甜蜜故事，隋棠拿TUMI Georgica Yvonne波士頓包2萬4600元，Tony拿TUMI Tahoe Lakeview後背包1萬5500元。（鄧博仁攝）

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中國時報
報導、黃柏謙（輔大新聞實習生）
TUMI Tahoe Forest Flap後背包，1萬1550元。（TUMI提供）
TUMI Georgica Satya灰棕色兩用托特包，2萬2500元。（TUMI提供）

隋棠與老公Tony昨（14日）首度合體，為愛用的美國行李箱包品牌TUMI站台。結婚已3年的兩人互動仍像戀愛中的情侶，連受訪時都不忘輕拉小手，隋棠更透露浪漫派的老公，也會在自己出差時把寫著「I love you」的小紙條塞在行李箱中，製造專屬兩人的甜蜜時刻。

一旁初登場的老公Tony，面對大陣仗媒體仍不時露出靦腆的笑容，並表示這次願意跟老婆一起出席活動，係因自己是TUMI的老顧客，家裡還有一只從剛出社會就在使用的公事包款；而背上秋冬全新Tahoe系列包款，創新又不失專業的外型，以及工作或日常均可使用的百搭特性，均令他印象深刻。

TUMI 2018秋冬旅程繼續，迎來靜謐冷冽的北歐風情，專為女性推出的Georgica系列，使用柔軟的鵝卵石紋皮革打造極簡外型，內附可拆式小袋的設計，滿足從早至晚不同場合的穿搭需求。今春甫推出的Latitude行李箱系列，亦將於秋季添上玫瑰金新色，超輕量的自增強聚丙烯材質，打造可輕鬆應付各種極限挑戰的冒險旅程。

(中國時報)

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