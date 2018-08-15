2018年08月15日 04:11 中國時報 方秋停

喜不喜歡，飛機亂竄

三十幾個座位十幾張課桌，男女生並坐，隔段時間重換位置，排列組合中總挪動著好惡與歡喜。我不敢張揚喜好，自然跟著掩飾真心──成陽長得帥又聰明是女生心中的白馬王子，我腳下無玻璃鞋，卻於流言蜚語中心情目光跟著起起伏伏。徐蕙高身兆漂亮與成陽最登對，旁人起哄她總紅著臉嗲聲說：「妳們亂講！」

湊對兒亂點鴛鴦譜是女生玩不膩的遊戲。男生一下課便衝出室外，鐘響後浹滿身汗水進來，惹來女生摀鼻罵臭，心底卻分泌流淌著一些歡喜一些甜。目光落此心在彼，口是心非頰邊泛露紅暈。

班上女生經常交頭接耳或於放學後留下來交換祕密。我為後到外來者且帶著深重自卑感，從不認為可以加入她們。那天徐蕙竟然邀我，一人發張小紙將心上人寫出。我直覺便想到成陽，但自忖不該奪徐蕙之愛！那還有誰呢？寫不出答案交不了卷，徐蕙她們皆具默契，很快便能亮牌，我卻仍遲疑猶豫著。徐蕙奪去我手上字條，正反面翻兩遍：「妳不知要寫誰？」

「我聽說很多男生都很喜歡妳喔！」

「妳──妳─亂─說！」我連忙將字條搶了回來──脹紅臉心狂跳，講話也結巴不順。

「真的啦！他們說妳看起來乖乖的又不講髒話，不像我們……」說著全齜牙咧嘴做出母夜叉形象。

我任由徐蕙她們說著好玩並不當回事，天天背著書包沿矮牆穿進校園。

長條課桌椅並列著嫻靜與乖張，中間一道道界線被劃出或索性將書包抬上來築牆圍擋，你撞我推，爭執總是不斷。

那陣子和張耀並坐一起，他和其他男生一樣渾身爬竄著頑皮神經，屁股似和座椅有仇，非將榫頭搖脫才罷休。上課是牢刑，張耀常被老師揪耳扭頰或被罰半蹲教室後面，下課鐘一打困獸衝出，回來一身髒汙，虯髮黏溼，汗臭蒸騰淋漓。

我嘴裡抱怨心裡倒未那樣討厭，卻也未曾想過喜歡這回事，直到那天，陽光一樣豔燦，下課張耀如獸奔出，回來時腳卻跛拐著。唉，他哪天不跌撞，而這天似乎顯得特別痛苦，累趴桌上隨後便抽搐嗚咽起來──不預期他會如此，讓人心有些慌，他喃喃說起家裡發生了不好的事，鼻音太重實在聽不清楚，平日的頑劣泡著涕淚，讓人覺得好是陌生。然後他突然半抬起頭來說了句：「我喜歡妳。」

我愣傻住，不願相信卻明明聽見了！猝不及防地張耀將手指輕輕滑過我的臉頰，感覺一道灼熱沁入，心底起著莫名的搔癢。

幸虧那尷尬怪異的感覺只停留一瞬，飛機劃破雲層，青厲噪音強令所有紛爭歇止。

長雲被切斷重又接連起來，地上花紅葉綠，日日春仍恣意生長。同學嘴邊髒話如鞭不斷揮出，時相扭繞一起，橡皮筋、小沙包、彈珠、尪仔標……，向前看齊，升旗台前一班班隊伍於陽光下調整著間隔距離。校長背陽，滿口鄉音經擴音器沙啞播送。陽光時將人曬暈、飛沙讓人睜不開眼睛、飛機倏地飛來，掩蓋過台上聲嘶力竭的叫喊！

暑假過後升上高年級，級任老師王導是學校最著名嚴師，家長想盡辦法將子弟轉入，我稀里呼嚕跟著進入魔鬼訓練班。

王導為中年男子，花白頭髮直豎頂上，雙唇厚實腰桿挺直，神情長年嚴肅著。他將班上學生按程度分成四等，各有不同的賞罰標準。如水果被分等級，我是屬於次級品──不甚榮耀卻可容許些微瑕疵，我安於這樣的處境。

王導隨身帶根筷子，見學生調皮即刻處罰，有時刑具未帶身上，便用手指在學生臉上擰轉。王導擅長皮笑肉不笑，齒間一字字磨咬出：「你這條蟲！」作為開場，眼前被稱作蟲者便蜷縮身子，等著被收伏。

蟲被電出原形總能安靜個把時辰。王導的威力遍及教室各角落，鎮壓住蠢蠢欲動的玩心。算術、國語、生活與倫理，該寫須寫應算要算、行為須得循規蹈矩，生活有條不紊進行著。不知怎地，王導精準的遊戲規則遇到我便常出錯，一組組人排隊受罰，我卻總被多打好幾下，王導雖說下次可抵，而誰又敢提醒他？

光陰推拉出各種莫名狀況。王導威力強悍，讓人不敢太用力呼吸。書包不准擺上當隔板，桌上不許劃分界線，所有個人意念全須收斂。第二節下課全班依例帶至操場跳土風舞。大圈圍出，男女生手拉起來，風與陽光調轉運行角度，教室裡強被鎮壓的情愫一一被掀開，於地上交疊、變形扭繞著。（待續）

(中國時報)