瑞匹德河畔的一團亂線 3

2018年08月15日 04:11 中國時報 安東尼．杜爾／作、施清真／譯

河水輕濺，淙淙作響，他不知不覺地淺淺入睡。河水穿梭，流過岩石，山風吹拂覆滿青苔的枝幹，層層白雲掠過山嶺。淺眠之中，他沒有作夢，倒是眼瞼底下浮現他太太的身影，她握起拳頭捶打麵團，把麵團穩穩擱在一個塗了奶油的碗盅裡。她彎腰，他可以看到她寬厚的背部、她孱弱的膝蓋、她沾了麵粉的手腕。她拿條毛巾蓋住麵團，藉此醒麵。

當穆立肯抬頭一望，兩人高高站在他身旁。

嗨，他們說。穆立肯，運氣如何？

還沒釣到魚。我看得到魚。大多只是咬邊。牠們不太咬餌。說不定太冷了。

其他兩人點點頭。一人是那個叼著香菸的鬍鬚男。他凝視河流，瞇起眼睛，搔搔臉頰。另一人是個女士，骨架粗大，不苟言笑。她是穆立肯太太的姪女──一個釣魚、狩獵、賭博樣樣來的女人。

沒有什麼「說不定」，她說。她講話很大聲，穆立肯聽了不禁畏縮，聲音大到能沿著河流迴響。她在他旁邊蹲下，打開他的保鮮袋，自己動手拿了一條嚼勁十足的鹿肉乾。我該死的雙腳都凍僵了。

鬍鬚男點點頭。今早結霜了，他補了一句。晚上會下雪。

姪女小姐嚼著肉乾，睜著瞳孔圓大的眼睛瞄一瞄他的東西。

你們看到燕尾蝶了嗎？穆立肯問。

燕尾蝶？

蝴蝶。我剛才看到一隻。

鬍鬚男看了姪女小姐一眼。

我阿姨還好嗎？姪女小姐大吼一聲，齒縫間夾著肉乾。

穆立肯真想擺脫他們。好，他說。很好。

姪女小姐抓起那一袋小薑餅。你呢？姨丈？退休生活如何？

好，很好。

我覺得我好像每天都在這裡看到你。你在其他地方釣魚嗎？還是我阿姨指派你差事？

我不知道。

你是個濫好人，姨丈，一直都是個濫好人。

如果妳要餅乾，妳就拿去吧。

她緊盯著他。鬍鬚男點燃一根香菸。你不要？她問。她的手已經伸進袋子裡。

穆立肯搖搖頭，他低頭看著自己的背心，把玩口袋的拉鍊，不停拉上拉下。他衷心希望他們別煩他。姪女小姐拿起報紙，翻開一頁，往後一折，開口說道：我只想看看比數。穆立肯好冷。他們不相信他看到蝴蝶，但他真的看到了。

報紙也拿去吧。

我再看一秒鐘就行了。

拿去吧。我不看了。穆立肯但願他們趕快走開。剛才他靠著樺樹樹幹坐著，舒服極了，況且他不喜歡煙味或是姪女小姐聒噪的聲音。（待續）

(中國時報)