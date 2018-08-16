當兩岸不再一家親 台商成夾心餅乾

2018年08月16日 04:10 中國時報 羅印冲

被打成台獨企業，大陸網友瘋傳揚言抵制消費，85℃大陸官網一天內發出3點聲明，指蔡英文是「台灣當局領導人」，並說堅定支持「九二共識」。 （摘自85℃大陸官網）

台灣連鎖咖啡店85℃因為蔡英文總統到訪，被大陸網友指控為「台獨企業」，因此發聲明表態支持「九二共識」。其實，台商被迫表態非頭一遭，在兩岸尖銳對立下，民共毫無互信，任何事都可能被無限上綱，而台商又不可能放棄大陸13億人口市場，也不願傷害台灣人民情感，淪為兩岸僵局下最尷尬的夾心餅。

民共零互信 激化寧左勿右

蔡英文政府執政以來，兩岸當局之間沒有政治共識，連最基本政治互信也付之闕如，雙方猜忌質疑越來越深，大陸也不斷緊縮台灣國際空間，以更明確的「一個中國原則」施壓蔡政府，像是要求外國航空公司修改台灣名稱標註、阻絕我參與重要國際會議等。馬政府時代兩岸間存在的創造性模糊空間，現在變成越來越清晰的戰略對抗。

在兩岸毫無互信下，無論大陸官方或民間，甚至媒體或網路言論，都出現更激進且「寧左勿右」傾向，包括大陸網友起底台灣藝人過去言行，扣上台獨藝人帽子，這次85℃被網友指控為台獨企業，也是類似情況。

從大陸角度看，蔡政府雖強調「維持現狀」，宣稱兩岸政策會遵從《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》推動，不過諸如最近課綱調整、呼應美國印太戰略等，都讓北京感受到「去中國化」和「聯美抗中」的敵意。

最尷尬的是必須往來兩岸、維持兩邊關係的大陸台商。他們的言行既要符合大陸中央的「大方向」，又要顧及台灣民眾立場，往往淪為夾心餅，兩面不是人。兩岸僵局讓台商動輒得咎，成最大受害者。

誠如北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺所說，兩岸情勢越對立，大陸民間的反獨和愛國主義情緒就越激昂，也更敏感，很多行為都容易被放大檢視，也使得涉及兩岸議題的尺度越來越窄，並從官方的「無互信」，外溢到民間的高度「互疑」。

解兩岸僵局 為台商找出路

對蔡政府而言，與其發動文宣戰，批判大陸方面對台再次無情打壓，不如冷靜思考問題癥結，盡快找出化解兩岸僵局的方法。小英既然已經提出遵從《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》的政策框架，何不進一步闡述兩岸在《中華民國憲法》下「同屬一中」的法理事實，確立兩岸關係的性質，明確兩岸的政治定位，消除北京對民進黨政府可能推動台獨的深層疑慮，邁出民共政治互信第一步。

兩岸僵局不解開，台商成為夾心餅，不會是單獨的個案，任何從事與兩岸有連結的事業或活動，都可能成為下一個85℃。解鈴還須繫鈴人，蔡政府應正視問題核心，找到兩岸解套之道，才是負責任的表現。

(中國時報)