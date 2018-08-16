央行表態挺調漲 基本工資23K攻防 今決戰

勞動部今將召開基本工資審議委員會決定基本工資調幅，團結工聯早在14日就到勞動部前表達訴求，要求將基本工資調至月薪2萬8862元、時薪182元。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導
各界期望工資一覽表

基本工資審議委員會今日將登場，據了解，月薪部分，預計從2萬2800元（漲幅3.6％）基本盤起跳，但能否「挑戰工商團體天花板」，攻頂調漲5％、至2萬3100元，預料將是今天勞資雙方決戰點；而時薪漲至150元(漲幅7.1％)幾成共識。

時薪漲至150元 幾成共識

審議委員會開會前夕，部分勞團昨日仍有不同版本調漲，甚至有勞團提出月薪調漲至2萬8862元、時薪164元價碼，惟資方指出，若月薪由2萬2,000元調漲2萬2800元，就會增加200億元成本，力主基本工資調漲不要超過5％天花板。

勞動部則低調表示，將尊重委員會決議，而經濟部也強調，將在會上儘量幫產業界傳達成本增加聲音。不過若基本工資真的調漲，報行政院核定實施，經濟部也會根據實際結果提供相關因應措施。

值得注意的是，央行在6月的理監事會罕見透露，以國際指標觀察，我基本工資仍有調升空間，報告說，近幾年受惠於基本工資每年調整及景氣回升，最高與最低月薪之倍數亦縮小了，且還以近3年來基本工資月薪及時薪調幅約在4％至5％間，「強調適度調升基本工資未傷害就業」。

突破基本盤 勞官方都想要

對基本工資調漲，資方團體主張分兩派，大企業為主的工總期望漲幅不要超過5％、而中小企業團體及商總則是希望調幅不要超過2％。據了解，官方腹案預期月薪調整3.6％至2萬2800元是「基本盤」，但不放棄向上突破，試圖讓所有資方委員接受今年基本工資調漲5％、至2萬3100元。

若以調漲5％、至2萬3100元估算，企業一年整體將增加近270億元人事成本。參與基本工資審議委員會官方成員坦言，「這是勞方、官方都想要，但資方很抗拒的漲幅」。

漲幅攻5% 資方大喊吃不消

因為2016年以來，基本工資已從2萬8元一路調漲至2萬2000元，漲幅近1成，如果月薪要繼續向上調漲至2萬3100元，「企業2年配合基本工資調漲而增加人事成本已超過380億元，恐怕企業會吃不消」，但預料資方會力守5%以下。

該官員強調，從經濟成長指標來看，企業獲利確實都好轉，但從整體大環境來看，美陸貿易戰、土耳其金融危機、大陸經濟動能轉弱等疑慮，「確實不能比照過去幾年調幅」，預期基本工資應該會在2萬2800元至2萬3100元，也就是在3.6％至5％的區間內拉鋸，找到勞資雙方都能接受的數字。

(中國時報)

大老闆哀叫：工資喊漲恐爆倒閉潮！遭網友1句話完封
寫給即將60歲的華航
勞團轟資方 只會要勞工共體時艱
成本增200億 企業嘆錢從哪來
美股早盤重挫300點

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