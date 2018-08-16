我設慰安婦像 日稱極為遺憾

2018年08月16日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京15日電 ／東京15日電

台灣首座慰安婦銅像14日在台南設置，日本官房長官菅義偉15日在記者會表示，「這與日本政府的立場和至今為止的努力不相容，對此感到極為遺憾。」日本已透過日台交流協會向我國提出照會，傳達日方立場。

日續努力 期獲國際肯定

菅義偉表示，「政府已通過各種形式，向國際社會說明有關慰安婦問題的想法和日本至今的努力。今後也會繼續努力，以獲國際社會正面評價。」

日台交流協會台北事務所昨則指出，已注意到抗議及台南相關活動，但對台灣內部活動不會提出意見。至於慰安婦議題，日本政府立場和過去一致，長期透過「亞洲女性基金」的各項措施，面對此事。但對世界各地設置或展示慰安婦像，與日本政府的立場和至今為止的努力不相容，讓人極為遺憾。

台南市慰安婦人權平等促進協會與國民黨台南市黨部主委謝龍介等人，14日在台南舉行慰安婦銅像揭幕儀式，馬前總統受邀指出，對民進黨政府通過《促轉條例》後，未進一步向日本政府求償表示遺憾，要求日本政府正式謝罪、求償。

2016年初，我外交部曾針對如何處理慰安婦事件組成工作小組，並於年初議決指出，經充分討論，並顧及受害者意見，一致認為應向日方提出「正式道歉、賠償、恢復原慰安婦名譽與尊嚴、照護原慰安婦生活」等4大訴求，並續向日方交涉。

南韓強硬 為受害者發聲

此外，日本媒體昨也以較顯著篇幅報導說，這項活動主要由國民黨主導。《讀賣新聞》則指出，國民黨批民進黨對日政策軟弱，這也是國民黨11月地方選舉策略的一環。南韓《朝鮮日報》分析稱，台日關係恐將惡化。

南韓在這問題上表態一向是最強，南韓總統文在寅14日出席首度舉行的「日軍慰安婦受害者紀念日」活動，還為一座新紀念碑揭幕。

菅義偉表示，已向南韓提出照會強調，「有關慰安婦問題，重要的是，要確實實行兩國間達成的最終且不可逆轉的解決之日韓協議。」

(中國時報)