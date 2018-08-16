新聞透視－遇日就龜縮 台將成禁臠

2018年08月16日 04:10 中國時報 楊孟立

過去凡是遇到國際慰安婦紀念日或慰安婦相關活動，外交部都會重述我方的訴求，嚴正表達立場，並向日方交涉。但這一次，外交部僅低調表示爭取原慰安婦尊嚴「立場不變」，連要求賠償與正式道歉，都說不出口。

更誇張的是，外交部同時強調，設立慰安婦銅像的是民間團體，政府並未參與，聽起來就像是要與慰安婦議題切割。聽在受害者及其家屬耳裡，會有多難過？本來應作為國民後盾，向日本政府交涉的外交部，怎麼一句話就想撇清責任？

追根究底，就因民進黨政府為了對抗大陸，積極拉攏美國與日本，將台灣的未來壓在美日身上；也正因如此，在許多議題上，被迫要向美日讓步，慰安婦議題的軟化，就是最好的案例之一。

慰安婦之外，像是釣魚台、沖之鳥、漁權劃分、漁船所謂越界被追捕，以及核災地區食品進口，過去兩年多來，凡是會與日本發生摩擦的議題，蔡政府都是選擇擱置或一再退讓，但這樣的作法，真的有為人民謀取實質利益嗎？

台灣是小國，在爭議上面對國際強權，必須適度放軟身段，這是無可奈何的國際現實。民進黨過去批評馬政府卑躬屈膝式地傾中，不敢對大陸擺出強硬姿態，或許是有幾分道理；但反觀自己執政，只要遇到美日，一樣是軟到不能再軟，當年的批評如今套到自己身上，剛好而已。

韓國、菲律賓等其他亞洲國家，一樣夾在大陸與美日聯盟之間，與日本同樣存有慰安婦問題，但在此爭議上，他們對到日本可不會客氣，正是因為他們懂得在夾縫中求生存，時而強硬、時而妥協，才不至於被吃得死死的。

台灣如果要在國際社會上生存，就必須以靈活手腕，遊走在強權之間。一昧迎合任一方，而不懂得拒絕，最後只會成為美日的禁臠。

(中國時報)