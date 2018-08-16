藍問總統 說好的慰安婦轉型正義呢

2018年08月16日 04:10 中國時報 楊孟立 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

台灣首座慰安婦銅像，於8月14日國際慰安婦紀念日當天，在國民黨台南市黨部前揭幕，但日本政府竟對此感到極為遺憾。外交部昨強調，我政府立場不變，今後將持續與日方協商。

外交部指出，我政府一向高度重視台籍慰安婦問題，對處理此一問題及爭取原慰安婦尊嚴的立場不變，今後將持續與日方協商；對於民間團體於台南市區設立慰安婦銅像一事，外交部強調，政府並無參與。

藍委柯志恩則向蔡政府提問，究竟為慰安婦做過什麼努力？尤其是身為女性的蔡總統，上任後似把「慰安婦」議題鎖入記憶的黑箱，假裝遺忘。

柯志恩說，蔡英文選前提及要積極和日方交涉，向日本提出慰安婦求償道歉之事應加速處理，但民進黨執政兩年多，選前承諾均淪為空談，因深怕得罪他們最「麻吉」的日本政府，不敢、更不願去處理。

柯志恩問蔡，「台灣第一位女總統究竟為慰安婦做了什麼？」說好的「台灣慰安婦轉型正義」究竟在哪？她嘲諷，「想必只有蔡總統心目中的政治正確才符合『轉型正義』及『台灣價值』吧？」柯志恩呼籲蔡，說過的話及有無實際作為都將在歷史留下紀錄，迴避一時，終究逃不過歷史審判。

輔大日文系教授何思慎認為，蔡在野時期曾說，慰安婦問題為推動「轉型正義」第一步，但執政後，在「轉型正義」對象選擇上，卻僅針對國民黨威權統治時期，1945年8月之前的日據時代未進入民進黨政府「轉型正義」的視野，不禁令人懷疑所謂正義是否僅為現實選舉利益的算計，而非價值的相信。

行政院長賴清德去年9月備詢時表示，會要求駐日代表謝長廷針對慰安婦議題，要求日方道歉。謝長廷今年3月也在立院備詢指出，賴清德與他見面時有提過此事，他也都有去向日方表達。謝長廷同時強調，民進黨政府沒有媚日。

(中國時報)