訪巴獲高度禮遇 蔡與6元首同台

蔡總統（後右一）15日出席新任總統阿布鐸（左立者）就職典禮，坐其右側分別為烏拉圭總統瓦茲蓋斯、哥倫比亞總統杜克及瓜地馬拉總統莫拉雷斯。（中央社）

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中國時報
／亞松森報導
蔡總統14日抵巴拉圭首都亞松森市後，隨即與總統當選人阿布鐸（右）展開雙邊會談。（法新社）

蔡英文總統昨日出席巴拉圭新總統阿布鐸就職典禮，受到高度禮遇，蔡英文與6國元首同台，現場和多位無邦交國元首相談甚歡，包括與烏拉圭總統及哥倫比亞總統握手寒暄，原本官方一度宣稱出席的巴拿馬總統瓦雷拉，最終未現身，免去與蔡相見的尷尬。

在這場拉美國際盛會中，蔡總統被安排在主講台左側第1位，與烏拉圭總統瓦茲蓋斯、哥倫比亞總統杜克、瓜地馬拉總統莫拉雷斯為鄰。同時安排主講台上右側的元首，包括阿根廷總統、巴西總統、玻利維亞總統，及厄瓜多、宏都拉斯等國副元首、牙買加議長等人。蔡總統與6國元首同台，且受到高度禮遇，阿布鐸上台後首先與她握手；就職演說中，阿布鐸先介紹右側第一位的巴西總統，隨後便介紹左側第一位的蔡總統。

昨日稍早，蔡總統與阿布鐸舉行元首級會面，即將上任的新外長、公共工程部長、衛生部長、國民住宅部長等皆出席。雙方希望將邦誼提升至「2.0版」，達成以投資、基礎建設及雙邊貿易等三大主軸，作為未來雙邊關係發展的新模式。

阿布鐸特別提及在教育、公衛及經濟合作方面盼台灣協助，蔡英文邀請阿布鐸於10月國慶日時來訪，屆時將進一步宣布雙方合作架構。

蔡英文表示，台灣將會成立三家國家級投資公司，整合技術、資金，分別針對工業、農業發展及海外基礎建設投資開發，以提供友邦必要的技術援助，配合政府開發援助（ODA）計畫，提供友邦低率資金，從事必要相關基礎建設。

阿布鐸在會談中，也特別提到台巴兩國的60年邦誼主要是建立在民主共同價值之上，而非利益，期盼共同攜手將台巴61年的傳統友好邦誼升級為2.0版。

蔡英文並與瓜地馬拉總統莫拉雷斯舉行晚餐會。據轉述，兩人討論未來合作方向外，對相關情勢也交換意見。莫拉雷斯還特地將兩人照片放置在他個人推特上。

(中國時報)

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