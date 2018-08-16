蔡堅持改革 花媽「替她捏把冷汗」

2018年08月16日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

外界批評蔡政府政績，總統府祕書長陳菊在美國舊金山時間14日指出，沒有什麼比守護台灣安全和主權更重要，這些是非常困難的工作，蔡總統到目前為止的作為，「歷史評價會認為她是個非常努力的總統。」

蔡總統「同慶之旅」與陳菊分進合擊拚外交，在蔡英文飛往中南美洲後，陳菊隨即前往舊金山，在當地時間14日下午前往北加州會館與僑胞會談。

她說，蔡總統非常感謝美國提出《國防授權法案》，台灣一定要有自衛能力，為了防衛台灣安全，蔡總統做了很多努力。

陳菊強調，維護台灣安全必須靠很多智慧，除台美關係外，如何與北京政府，維持兩岸間可以溝通對話，維護台灣的主權和台灣安全，這都是非常困難的工作，但蔡總統到目前為止的作為，「有一天歷史評價會認為，她在這方面是個非常努力的總統。」

她說，很多人對蔡政府期待很高，恨鐵不成鋼，希望做到100分，蔡也很「打拚」，至少有85分；台灣進展到現在非常不容易，「一國家領導者要保護台灣安全，沒有什麼比台灣安全、主權的守護更重要。」

陳菊表示，很多僑胞關心蔡政府執政兩年多來的情況，蔡總統是非典型政治人物，台灣民主發展過程有很多不同階段，現在正需要她這種具國際觀的領導者，帶領台灣走向國際。

對外界質疑蔡英文上任後的政績，陳菊強調，台灣面臨的問題非常嚴重，有人建議蔡等連任再進行最重要的改革，但她堅持要在民意最高時推動改革，「我替她捏一把冷汗」，但也看到蔡不因抗爭而卻步的堅定。

(中國時報)