2台女關島非法打工 遭起訴

2018年08月16日 04:10 中國時報 諶悠文 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

外媒報導，4名台灣女子以觀光名義前往關島，卻在當地「野蘭花酒吧」非法坐檯。4人由上而下分別是張玉欣（Yu-Hsin Chang）、郭怡君（I-Jung Kuo）、林怡英（I-Ying Lin）和王喬安（Chiao-En Wang，以上皆為音譯）。（取自美關島矯正署）

利用免簽到美國非法打工被抓包！根據《太平洋每日新聞》報導，有4名台灣女子日前持觀光簽證進入美國關島，被聯邦臥底幹員發現她們在當地一家酒吧打工，向顧客兜售飲料，然後從中抽成，每杯索價20美元，關島地區法院14日依簽證詐欺罪起訴，根據過去類似案件，被起訴人一般會被判處2年緩刑，然後驅逐出境。但外交部表示，我駐帛琉共和國大使館向關島執法單位查證，僅確認其中2位為台灣人，另外2人國籍尚待警方證實。

根據關島地區法院庭期表，這4名女子將在當地時間8月16日下午3點首次出庭受審。

隸屬於今日美國報的關島《太平洋每日新聞》（Pacific Daily News）網站報導，台灣女子張玉欣（Yu-Hsin Chang，音譯）、林怡英（I-Ying Lin，音譯）、王喬安（Chiao-En Wang，音譯）和郭怡君（I-Jung Kuo）於今年6至7月間上網申請觀光簽證進入關島，可是她們都到了塔穆寧村的一家「野蘭花酒吧」（Wild Orchid Lounge）非法工作。

《關島郵報》網站報導，這4名台女交給美國海關的申請表和聲明表示，她們不會在關島求職。根據關島免簽證專案，持中華民國護照，搭乘台北直飛關島班機者，可以免簽證停留不超過45天，此專案只提供給商務與度假的旅客。

幹員假扮酒客逮人

法庭文件指出，國土安全處一名臥底幹員日前進入該酒吧，以一杯20美元（約615元台幣）的價碼向這些在吧台工作的台灣女子買飲料。該酒吧老闆也向臥底幹員坦承，這4名女子進入關島後不久，他就非法雇用她們。4名台女落網後坦承持觀光簽證非法打工，檢方已依簽證詐欺罪將她們起訴。根據以往慣例，只要在美國犯下簽證詐欺罪，就會被美國移民局列為黑名單，想要再度入境美國難上加難。

台女赴關島「假觀光真打工」早有前例。根據關島當地媒體報導，劉智玲（Chih Ling Liu，音譯）於2014年5月以觀光簽證進入關島，她假裝是觀光客，入境後也在當地的一家酒吧坐檯。根據她的律師表示，劉女聽說在關島的酒店有工作機會，說的人以前在關島做過類似的事情。

法庭文件顯示，劉女和顧客聊天，勸誘顧客買飲料，銷售酒類獲得的利潤再由她和酒吧拆帳。劉女承認在填寫入境表格時做了不實陳述，2017年11月被判處2年緩刑，並且被驅逐出境。

賣出1杯賺10美元

另有35歲台灣女子洪詩雅（Shih Ya Hung，譯音）也是以觀光簽證先後三度進入關島非法工作，分別是在2013年6月16日至7月15日，2013年12月5日至2014年3月2日，以及2014年3月25日至5月左右。2014年7月洪女遭到起訴，一個月後她認罪，承認做了不實陳述。2017年10月，她被判處2年緩刑，也就是免除牢獄之災，也不用繳交罰款。

洪女出庭時表示，為自己的行為感到抱歉，並稱不知道這麼做違法。根據洪女的律師表示，洪女在酒吧的工作就是向顧客兜售飲料，然後她可以從中抽成，顧客自己點一杯，然後再幫洪女買一杯，未必是酒精飲料，每杯「女士的飲料」要價20美元，洪女可拿到10美元。

(中國時報)