不法案例若增 赴美免簽恐遭檢討

友善列印
中國時報

美國屬地關島接連發生台灣女子赴關島「假觀光真打工」定罪的案子，不但影響當事人，更影響絕大多數守法、享有免簽證計畫赴美的台灣旅客。如果美國移民局發現這樣的案例成為趨勢，小則加強對台灣旅客入境時的盤查，重則恐重新考慮給予台灣免簽證計畫。因此以「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」形容這些犯法者一點也不為過。

美國於101年（2012年）10月2日宣布台灣加入免簽證計畫（以下簡稱VWP ）。根據VWP ，符合資格之台灣旅客若滿足特定條件，即可赴美從事觀光或商務達90天，無需簽證。VWP 允許來自38 個參與國 符合資格的旅客，無須申請美簽即可前往美國洽商或觀光並可停留達90天。

多年前，尚未實施免簽計畫，有不少女性國人抱怨申請赴美簽證遭到在台協會人員刁難，因為被懷疑是去美國從事「特種行業」，如今台灣好不容易擺脫這樣的形象，卻因為少數人以觀光之名入境，實際上卻從事非法打工，可能讓美國移民局將來加強審查、詢問年輕女性，更嚴格把關，甚至取消對台灣的免簽，對其他奉公守法台灣民眾造成傷害。

由於台女赴關島非法打工已非單一案例，顯示背後有不肖分子打著可度假又可學英文、打工賺錢的幌子，利用年輕無知的女性，可是美國是絕對不允許旅客拿觀光簽證去工作的，民眾切勿被誘惑，以身試法。萬一留下犯罪紀錄，日後恐難再入境美國。

(中國時報)

2台女關島非法打工 遭起訴 假打工真陪酒 台妹沉淪異鄉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。