不法案例若增 赴美免簽恐遭檢討

2018年08月16日 04:10 中國時報 諶悠文

美國屬地關島接連發生台灣女子赴關島「假觀光真打工」定罪的案子，不但影響當事人，更影響絕大多數守法、享有免簽證計畫赴美的台灣旅客。如果美國移民局發現這樣的案例成為趨勢，小則加強對台灣旅客入境時的盤查，重則恐重新考慮給予台灣免簽證計畫。因此以「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」形容這些犯法者一點也不為過。

美國於101年（2012年）10月2日宣布台灣加入免簽證計畫（以下簡稱VWP ）。根據VWP ，符合資格之台灣旅客若滿足特定條件，即可赴美從事觀光或商務達90天，無需簽證。VWP 允許來自38 個參與國 符合資格的旅客，無須申請美簽即可前往美國洽商或觀光並可停留達90天。

多年前，尚未實施免簽計畫，有不少女性國人抱怨申請赴美簽證遭到在台協會人員刁難，因為被懷疑是去美國從事「特種行業」，如今台灣好不容易擺脫這樣的形象，卻因為少數人以觀光之名入境，實際上卻從事非法打工，可能讓美國移民局將來加強審查、詢問年輕女性，更嚴格把關，甚至取消對台灣的免簽，對其他奉公守法台灣民眾造成傷害。

由於台女赴關島非法打工已非單一案例，顯示背後有不肖分子打著可度假又可學英文、打工賺錢的幌子，利用年輕無知的女性，可是美國是絕對不允許旅客拿觀光簽證去工作的，民眾切勿被誘惑，以身試法。萬一留下犯罪紀錄，日後恐難再入境美國。

(中國時報)