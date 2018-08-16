假打工真陪酒 台妹沉淪異鄉

2018年08月16日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

「開拓世界觀視野，關島無壓力之旅，月賺5000美元」網路經常可以看到如此誘人的廣告，讓許多懷抱著度假打工夢想的年輕女子趨之若鶩。知情人士指出，這其實都是到海外陪酒、甚至賣淫的噱頭。警方提醒想淘金的女子，不僅觸法，甚至會被列為黑名單不得再入境，還可能遭人蛇控制剝削，人身安全堪虞。

北市酒店經紀業者「小陳」說，大陸有句順口溜：「一等美女飄洋過海，二等美女北京上海，三等美女澳門珠海」，雖有物化女性之嫌，但反映出從事特種行業的女子，哪裡賺得到錢、就去哪裡的現實狀況。

小陳說，現在這句話適用在台灣，國內經濟長期不景氣，客人消費能力銳減下，讓現在酒店小姐越來越難找，他直言「條件好、漂亮妹妹都去國外淘金了」。

據了解，除關島外，美國拉斯維加、澳洲、新加坡、日本等國都是目前台女到海外陪酒的熱門地點，有專門的仲介業者在網路上宣傳「去1、2個月，就能賺3、40萬，又能免費度假」、「喜歡玩水、陽光絕不要錯過關島」、「如果在台灣待膩了，讓自己出去走走唄」，並號稱有機票補助、食宿等福利。

小陳表示，其實這種打工度假，就是在海外陪酒、非法工作，以前關島多是韓國妹、大陸妹，現在台女越來越多。台女在當地夜店上班，目標就是找客人「賞大酒」，1杯約20美元，與店家對抽，雖說是陪客人聊天、刺激消費，但為了衝業績，也只能忍受毛手毛腳，甚至有些號稱玩很大的店家，點杯酒就能對小姐「全身摸透透」。

另種是在杜夢灣附近的日式酒店陪酒上班，但兩種業者都會慫恿小姐與客人出場從事性交易，許多女子懷抱夢想到關島後，發現僅靠陪酒的微薄收入，很難在物價較高的關島生活，根本也沒機會享受陽光、沙灘，為能多賺點錢，也只能撩下去。

此外，有些台女考量海外陪酒上班，比較不會遇到熟人的窘況，在台灣、國外來回跑，有如新一代的候鳥。警方表示，因許多國家給台免簽，所以無法統計陪酒台女的人數，但在海外人生地不熟、惡劣的生活環境下，冒險非法打工絕對不會如想像中的美好。

(中國時報)