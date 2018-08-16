台灣年輕人 在澳洲當廉價勞工

2018年08月16日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

不滿國內薪資低，越來越多台灣青年想趁30歲前，到國外打工遊學，既能存錢又可以開拓視野，不過好工作並不是到處有，一個不留意，就容易掉入剝削陷阱，扣錢、性騷擾更是時有所聞，有打工族分享「仲介的話不可信」，找打工最好透過同好互相介紹。

根據澳洲新南威爾斯大學及雪梨科技大學2017年11月公布的研究，25％外籍學生與32％背包客，時薪低於澳洲法規的22元，若按國籍區分，台灣有近8成打工族遭到剝削。曾在澳洲打工的馮小姐指出，澳洲打工並不難找，但好工作很難找，尤其大家幻想的採草莓工作很多是假的，專騙沒經驗的人去當廉價勞工。

馮小姐說，自己大多時間都在按摩店打黑工，時薪僅16元左右，而且工作時常遇到客人毛手毛腳，有客人甚至當著她面前自慰，她驚嚇又不敢把事情鬧大，只能透過店家低調處理。

馮感嘆，在澳洲的台灣人不團結，喜歡搞小團體彼此排擠，她剛到澳洲時曾在墨爾本的包裝廠打工，原以為遇到台灣人會比較親切，沒想到是態度冷淡，還偷懶把工作丟給新來的人，讓她只待2個禮拜，就決定換到華人少一點的環境。

同樣在澳洲打工遊學的張先生表示，自己與友人千里迢迢找雇主面試時，雇主竟說用工作換宿、沒有薪水，夏天只能住在沒水、沒電的車屋裡，他還被要求不能進雇主的家、東西不能隨意碰，兩人聽完超傻眼，當下就決定走人。

張說，自己曾窮到只剩100澳幣，在阿德雷德街頭流浪，以為要撐不下去了，幸好在背包客旅館遇到同是來打工的人，介紹了一份好工作。他建議，最好不要聽信廣告或仲介的話，打工客之間的資訊會更貼近真實，女性則要注意安全，免得碰上性騷擾。

時常傳出打工糾紛的還有南韓，曾打工度假1年的胡小姐指出，自己找到一份旅館內的工作，由於韓文不好，被老闆分發做房務，員工之間多是華人，而且旅館以大陸人為主，這樣的環境下，韓文並沒有進步多少，由於工資不高，1年下來也沒存到錢，雖然跟事前想像差很大，只能抱著人都來了的心情做下去。

(中國時報)