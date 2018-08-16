外交部2年救助730台胞

2018年08月16日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

近年來我國青年瘋海外打工，邊玩邊賺錢雖然吸引人，卻也暗藏不少陷阱與危險。外交部海外急難救助統計自2016年列入「打工度假」項目，截至今年7月底共救助730名國人，其中多數為交通意外、工傷與非法打工。

目前已有15個國家對台灣開放打工度假簽證，其中，澳洲因未限制名額，僅要求30歲以下申請，成為台灣青年打工首選地，因此也是最多意外發生的地點。

外交部「青年打工度假」網站上有許多案例分享，一名甫到澳洲打工3個月的年輕人，駕車前往打工地點途中因閃躲動物發生車禍，導致內出血及手部骨頭錯位；3名在農場打工的年輕人，下班途中為閃避來車發生車禍，其中2人當場身亡，另1人輕傷。

至於工傷案例，有年輕人於肉品工廠打工，不慎遭肉條機鋸斷大拇指，無名指、小指及手掌亦遭切傷，日後須進行人工手指手術及復健；我國青年在農場採收玉米時不慎被刀片劃傷左手臂，手術住院2天，醫療費用高達6千澳元；另有案例是工作時自樹上摔落，頭部著地，加護病房每日費用高達新台幣1萬元。

外交部發言人李憲章說，國外醫療相當昂貴，有時候出了意外需要搭醫療專機後送，往往是兩、三百萬起跳，所以青年海外打工不論出去多久，健保一定要保留，並且還要購買「傷害醫療險」，這樣發生意外回到台灣才能申請理賠。

此外，曾有人在求職廣告獲知周薪4000澳幣的工作，工作內容為代運安非他命毒品；至於遍布全球電信詐騙更是不勝枚舉。

(中國時報)