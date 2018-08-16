85℃遭食安突檢 外賣網下架

2018年08月16日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

福建泉州南安市市場監督管理局15日派員到85℃分店稽查，查出多項缺失。（摘自網路）

蔡總統過境美國洛杉磯，拜訪了當地85°C門市，卻讓85°C無端被捲入兩岸政治爭議，官方微博被灌爆。與此同時，大陸官方似乎也開出「第一槍」，85°C在福建省南安市水頭門市昨上午遭當地市場監督管理局進行食安突擊檢查，要求整改。此外，大陸知名外賣APP美團、大眾點評、餓了嗎等，也將85°C下架。

門市衛生 被要求整改

蔡總統拜訪洛杉磯當地85℃門市，讓85℃被大陸網友視為「台獨企業」，雖然85℃大陸官網24小時內貼出聲明表態支持九二共識，但官方微博仍被憤怒的大陸網友灌爆，門市各項有衛生疑慮的照片也在網路被起底。

與此同時，大陸官方似乎開出「第一槍」，《東南早報》昨報導稱，隨著中秋、大陸十一國慶越來越近，為了守護食品安全，泉州南安市市場監督管理局開展節前食品安全檢查。昨上午，南安水頭市監所對轄區10多家麵包、蛋糕烘焙店的現場製作條件、食品原材料存儲條件和員工健康證，進貨查驗制度落實情況等進行檢查。

圖文報導 食安有隱患

報導稱，「執法人員發現，85℃水頭店存在部分食品原材料隨意擺放在地上的情況，執法人員當即要求商家進行整改。」

雖然有10多家店家被檢查，但全篇報導重點都在85℃，包括標題為「對85℃水頭店進行檢查」，搭配的相片也全數是85℃。

報導還提到，85℃在福建有180家門店，不少年輕人都喜歡光顧。「但近年來85℃門店頻頻曝出食品安全隱患！」

老鼠啃食 奶茶有電池

報導列舉，2013年1月25日凌晨2點，85℃泉州鐘樓店的麵包櫃裡老鼠啃食麵包的場景被民眾用手機拍攝下來；今年6月，上海85℃成山巴春店曾有顧客在店內奶茶內喝出一節電池；上海工商局公布的2017年度侵害消費者合法權益典型案例，85℃肉鬆麵包因用肉粉冒充肉鬆赫然在列。

除了被大陸官方查水表，還傳出85℃被美團、大眾點評、餓了嗎等外賣平台下架。蔡英文總統一個「路過」，卻讓85℃深陷風暴中。

(中國時報)