85℃兩版本聲明 挺九二共識

2018年08月16日 04:10 中國時報 吳泓勳 、 陳建瑜 ／上海─亞松森市報導 ／上海─亞松森市報導

蔡總統日前過境美國，被當地大陸華僑爆出進入85℃門市並獲贈店家訂製大禮包，85℃因此被大陸網友指控是台獨企業，揚言抵制。85℃昨先透過「大陸官網」緊急聲明，強調堅定支持「九二共識」立場從未改變，將秉持「兩岸一家親」信念。不過，上述聲明引起台灣網友不滿，「台灣85℃」隨後發出兩點聲明，強調企業也有責任要照顧好員工，並希望兩岸和平發展讓商人可努力拚經濟。兩版本聲明有明顯不同，凸顯台商夾在兩岸間的無奈。

針對85℃事件，總統府發言人黃重諺表示，總統行程都充分考量維安安排，「行程不會是臨時起意」。他指出，總統赴台灣人開設的人氣咖啡店購買咖啡，向來自台灣的工作人員打氣問候，沒想到因此讓該國際企業在中國的分支機構被迫發布「相當屈辱聲明」，對該機構受到打壓及打壓行為感到不可思議，並予譴責。另外，行政院長賴清德昨晚說，中國竟然動作這麼大，像個盲劍客一樣亂砍。

據東方網引述大陸華僑說法，當地時間12日傍晚，看到蔡英文進入85℃洛杉磯門市，並獲贈店家送的特製大禮包，直指85℃想賺大陸錢又要支持台獨，無法接受，應遭唾棄。之後隨即引發大陸網友強烈反彈，紛紛留言灌爆85℃官方微博。

還有大陸網友掀出85℃官網地圖，同時顯示「中國網站」與「台灣網站」，雖該網站14日已將中國改成大陸，但欄目仍為國際據點，也讓85℃未來可能經歷更名風波。

陸方的反彈讓85℃先在大陸官方網站發出聲明指出，本公司堅定支持「九二共識」立場從未改變；將持續秉持「兩岸一家親」信念。聲明強調，訂製大禮包並非實情，是有員工臨時拿出店內吉祥物巴布蘿麵包抱枕給「台灣當局領導人」簽名留作私人紀念。

不過，85℃在大陸官網的聲明立即引發台灣網友的怒火，「台灣85℃」稍後就低調發出兩點聲明指出：企業也有責任要照顧好員工，並希望兩岸和平發展，讓商人可努力拚經濟。

(中國時報)