附和台灣網友「發起拒買」 新聞透視－拜託黃國昌們 放過台商吧

時代力量立委黃國昌。(中時資料照，劉宗龍攝)

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中國時報

85℃因在美接待蔡英文總統，被冠上「台獨企業」，時力立委黃國昌不能理解、體諒台商就算了，竟稱「對網友發起拒買運動，他樂觀其成」。身為台灣政治人物，不幫台灣拚經濟就算了，對辛苦在外打拚的台商還要用批鬥方式落井下石，難道這就是時代力量的作風？要對台商進行思想鑑定？那在大陸經商的黃國昌岳父要不要也接受鑑定？

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黃國昌昨接受綠媒《自由時報》採訪時竟說，成長於台灣的企業85℃，屈從中國壓力，他感到「非常遺憾、無法認同」。黃國昌還說，「我本來就不喝85℃」，針對網友自發性的發起拒買運動，他宣稱「樂觀其成」。

先不論黃國昌家族過去也被質疑在大陸做生意賺人民幣，他完全無法理解和體諒大陸台商面臨的兩難處境也就算了，竟還附和部分網友「發起拒買運動」的激進想法，如此落井下石的言行，只會更激化兩岸尖銳對抗。

說到底，如今台灣藝人、商人在海外或到大陸打拚，會被特別抓出來鑑定「有沒有台獨思想」，不都是因為兩岸關係嚴重惡化才造成的？黃國昌等人的作為無助改善這現象，反而才是激化兩岸對立的元凶，雙方網民更可能隨時啟用更高規格的思想檢驗，要這些辛苦在海外打拚的藝人、商人情何以堪？

黃國昌等人的作為，真的是愛台灣嗎？還是只是為了滿足自己政治意識形態，或是為了年底選舉衝選票而講的「幹話」？沒給遭受攻擊的台商聲援，反而酸言酸語還贊同拒買活動，拜託「黃國昌們」，放過在外辛苦打拚的台灣人吧！

針對黃國昌落井下石，jimgene在批踢踢網站說，這位立委可以滾了，本以為黃國昌邏輯很好，結果也是意識形態大於一切。

這位網友說，沒有要怪蔡英文，但可以怪85℃嗎？一個買咖啡，一個賣咖啡，但就是莫名其妙被掃到颱風尾，他能怎麼辦？人家還要做生意，難道生意直接不做嗎？這樣也被掃到。

網友說，「不說點話，被中國抵制，說話了，被你抵制。罵的人是要養85℃嗎？罵的人去蒐一下，當初有沒有幫周子瑜說話？」

(中國時報)

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