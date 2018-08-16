《自由時報》怎麼不罵自己人

2018年08月16日 04:10 中國時報 王思慧 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

日前林口亞昕福朋喜來登酒店，將Wifi的連結畫面選項寫成「中國台灣」並掛五星旗，引發譁然。昨有網友在PTT爆料，新北市中和福朋喜來登在跟合作的「喜達屋酒店集團」訂房網站上，被冠名「中國台灣」，經查飯店老闆林鴻堯，竟是《自由時報》董事長林鴻邦的胞弟，讓網友質疑，是否「忘了台灣價值」。

上周林口亞昕福朋喜來登酒店「中國台灣」事件後，觀光局表示將全面稽查觀光飯店，並責成地方政府稽查一般旅館。觀光局昨表示，至今未查到「中國台灣」，不過昨網友在PTT爆料，新北市福朋喜來登也冠「中國台灣」。

觀光局表示，網友爆料的是國外訂房網站平台，公司登記在國外，觀光局無法源依據可查，也很難要求改。但旅宿業務包括網站、廣告、文宣及各項營業文件，應遵守誠信原則及各所在地國家法令規定經營。

網友指出，雖是國外平台把新北市福朋喜來登飯店位置改成「中國台灣」，但依《自由時報》政治立場，標榜台灣第一，就應有骨氣，只要是將飯店列為「中國台灣」的網站傳來的訂單都應拒絕，否則就是出賣台灣主權。

其他網友也留言「台灣價值是拿來掛在嘴巴上的」、「只有綠色才可賣台」、「民進黨有台灣價值就不算賣台」、「自己人就沒事兒，這是愛台灣的表現」。

中和福朋公關表示簡體官網都是總公司設計，已向總部反映。

(中國時報)