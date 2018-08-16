新聞透視－魚幫水水幫魚 施壓綠白合作

2018年08月16日 04:10 中國時報 張潼

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（右圖中）15日在101大樓85樓景觀餐廳，邀張善政（右二）、杜紫軍（右）等，強打「打造高雄，全台首富」拚經濟口號。被綠營酸是天龍人跑回台北開記者會，台北市長柯文哲（左圖）則聲援韓，這也是一種選戰策略。（郭吉銓、劉宗龍攝）

台北市長柯文哲與國民黨高雄市長參選人韓國瑜堪稱是現在台灣人氣最旺的兩大太陽，原本一北一南各拚選戰的兩人，昨天終於擦出火花，柯出言挺韓，後續效應值得關注。

事實上，北市藍綠白競爭，柯暫居領先，為爭取連任，柯除要讓民進黨參選人姚文智選情持續低落，提高綠營選民含淚棄保機率，若韓國瑜能得火力補給，民進黨在北、高兩市選情勢必更形左支右絀，最大的得利者自然是柯文哲。

南北兩大太陽 互放光芒

韓國瑜參選高雄市長，聲勢意外開低走高，採與柯相似的非典型選戰方式，讓原本可躺著選的民進黨參選人陳其邁日漸吃力，韓近來更頻頻北上衝人氣，爭取北漂高雄選民，也加大媒體曝光力道，獲得關注甚至高過同黨的台北市長參選人丁守中。此舉引來陳其邁陣營批評，但昨柯文哲受訪時卻稱韓的選戰策略與他2014年時相似，都是到外縣市趴趴走比較多。

此外，內湖「高雄北漂居民」在自家門外掛上大型布條，挑明唯一支持韓國瑜、不歡迎柯P。面對市民「挺韓反柯」，柯文哲卻並不以為意，還透露自己與韓國瑜交情好，拉攏、力挺意味濃厚。

柯文哲和韓國瑜是目前政壇少數能不受藍綠制約的政治人物，風格、作風相似，兩人經常是「語不驚人死不休」，一白一藍相互拉抬，打擊共同敵人（民進黨），各蒙其利。

拉抬各蒙其利 綠營吃味

另外，柯除在這場首都市長選舉牢牢掌握媒體焦點，保持一枝獨秀態勢，也透過對2020是否參選總統的態度持續不明朗，卻又愈說機率愈高的曖昧態度，讓民進黨對究竟要傾全力收復首都，抑或是讓柯連任困守北市難以抉擇。

現在柯再透過拉抬韓國瑜高雄選情，進一步對民進黨施壓。畢竟柯雖是台北市長，卻在全台擁有高人氣，且柯粉除以年輕族群居多，另一特性就是愈往南、支持度愈高；韓國瑜則在綠營票倉高雄市的民調緊追陳其邁，柯隔空為韓加持，讓其聲勢不墜，民進黨勢必要投入更多資源穩住輸不得的高雄版塊，減少選戰後期遭藍綠夾殺困境。柯文哲三、兩句挺韓之語，不管有無通過精算，綠營恐怕都要認真思考，綠白再合作的可能性。

(中國時報)