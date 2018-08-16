韓台北101秀牛肉 綠批天龍人

2018年08月16日 04:10 中國時報 王正寧 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

選戰進入倒數101天，國民黨高雄市長參選人韓國瑜15日選在台北101舉行「打造高雄、全台首富」記者會，介紹包括行政院前院長張善政在內的財經團隊，並喊出政治歸零、高雄不碰政治，全力拚經濟的口號。

民進黨高市黨部則猛酸韓國瑜連記者會都選在台北開，「天龍人高傲的心態與對高雄的睥睨，就藏在這些細節裡」，陳其邁競選辦公室發言人、立委李昆澤更痛批韓「天公生，偏偏要迓媽祖」，百般嫌棄高雄，「天龍集團別再唱衰高雄！」

外界好奇韓國瑜是否會找關係不錯的台北市長柯文哲助選，韓表示，目前為止沒有計畫，「我們都被動」，但任何無黨籍人士願意幫忙造勢，他都很歡迎。

屢屢在台北拚曝光率，是否也為選戰策略？韓國瑜回應，因為在台北也有幾十萬的高雄「北漂青年」，希望能對他們闡述經營高雄的訴求及理念。他並重批民進黨長期執政高雄「又老又窮」，負債全台第一還不窮嗎？3/4年輕人走了，還不老嗎？只有面對問題才能解決問題。

對於民進黨高雄市長參選人陳其邁日前邀同黨新北市長參選人蘇貞昌到高雄聯合造勢，並宣布組成「緊衝連線」。韓國瑜表示，他知道陳與蘇的口號，代表民進黨也在南北合體，「祝福他們！」未來只要願意來高雄為他加油、鼓勵的，都非常歡迎，因為「韓信帶兵多多益善。」

(中國時報)