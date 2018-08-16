柯聲援韓遊走北高 文宣戰需要

2018年08月16日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜不只在高雄市拚選票，也打算每周停留台北2天爭取曝光及北漂民眾支持。此舉雖遭對手陳其邁陣營質疑「難道在選台北市」，但台北市長柯文哲15日對其作法表示認同，柯強調，台北、高雄是大都會，文宣戰比例較組織戰高，像他2014年選舉時，也有一半時間不在台北市。

內湖區有一處社區在建物上掛「唯一支持韓國瑜」、「柯P和學姊不許進入」布條，甚至取名「戰瑜弄」，表態支持韓國瑜，連韓都大呼「受寵若驚」。柯文哲昨被問到會不會覺得韓國瑜藉他搶曝光？但柯說，他跟韓國瑜交情滿好的，那布條也不會是他弄的。

針對韓國瑜選高雄市長卻在北高遊走打選戰，柯文哲也替韓國瑜說話。柯說，以前他選2014時，也是有一半時間在台北市以外，因為像台北、高雄這種大都會，組織戰成分的確有，但文宣戰占比比較高。

柯文哲不諱言自己與韓國瑜有交情，其實早在韓擔任北農總經理時，柯就曾動過念頭，想把他延攬入北市府，擔任有給職的市府顧問，還說韓在市府也許發揮空間更大、做得更好；事後韓國瑜雖未真的成為柯文哲幕僚，反成為高雄市長參選人，但當被問到會不會找柯助選，韓國瑜也沒把話說死，強調無黨籍的人若來幫忙打氣加油，他都歡迎。

(中國時報)