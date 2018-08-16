三蘆勝負指標 藍綠互嗆贏5％

2018年08月16日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

年底九合一選舉，國民黨新北市黨部主委李乾龍樂觀預測選情，直言可望翻轉關鍵的深綠三蘆選區，有信心侯友宜能拿下超過對手蘇貞昌5％選票，更帶動議員選情拿下34席過半；民進黨新北市黨部主委余天則回擊：「三蘆選區民進黨至少贏5％。」

李乾龍表示，中央執政不力，可以明顯感覺到選民對民進黨失去信心，蘇貞昌老將回鍋參選，也受到不少質疑，發揮的母雞效應遠不及侯友宜，因此黨部對於市長、議員選情都相當樂觀，尤其有信心侯友宜能一舉翻轉關鍵的深綠三重、蘆洲選區，拿下超過對手蘇貞昌5％選票，三蘆選區提名的3席議員參選人有機會全壘打。

李乾龍說，國民黨今年議員參選人提名36席，25個老將、11個新人，新人包括陳偉杰、王威元、葉元之、江怡臻、廖先祥等人都是青年參選，條件、形象都受選區民眾肯定，國民黨此次讓選民看到全新的老、中、青兼備的優質陣容，相信至少拿下34席，在新北市議會中實質過半。

對於藍營喊出侯友宜在三蘆選區贏蘇貞昌5％，余天直說「不可能啦，三蘆是我的地盤，應該是反過來蘇貞昌至少贏侯友宜5％」。

侯友宜昨天則參訪倡導環保、無塑理念的「綠色微型創業」QC館，公布「青年微創業」政見，包括鼓勵發展綠色、智能微型創業，都更回饋空間施作創客工坊，及打造媒合自造者新創團隊和製造商的產業鏈合作平台。同時啟動小額募款，除傳統劃撥轉帳，還有第三方支付小額募款平台，支持者「刷手機」就可以挺侯。

(中國時報)