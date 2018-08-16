不滿課綱去中化 學者8月起義

2018年08月16日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部課審大會通過的12年國教高中歷史課綱，將中國史放在東亞史的架構下討論，引發「去中國化」質疑。台師大國文系教授徐國能昨在個人臉書發起「八月起義」計畫，將集合眾人之力，寫一套(3冊)適合高中生看的中國歷史補充讀物，為學生建構完整的中國史觀。

現行高中歷史課綱分成台灣史、中國史及世界史，但教育部日前通過的12年國教高中歷史課綱，改分成台灣、東亞及世界等3個分域，雖然強調東亞分域以中國為重點，但又說「中國史放在東亞史的架構下討論」，因此仍被外界質疑「去中國化」。

號召歷史學者 建構完整史觀

有鑑於此，徐國能提出「八月起義」，要號召歷史方面的學者專家編一套中國歷史補充讀物，包括政經、文化、藝術和各朝代風流人物的趣事以及值得深思的歷史文化問題，讓學生對中國史有正確的認識，跟教育部通過的課綱互別苗頭。

徐國能說，現行高中歷史課綱並沒有什麼爭議，行之多年後，學生學習成效還不錯，民進黨政府如果要改，必須提出充分的理由說服大家。但他看到，現在的政府因為「政治因素」而改課綱，這非常危險，可能誤導學生的史觀，甚至造成第一線教師教學及書商編教科書的困擾。

徐國能還說，教育部課審大會的那些委員，同質性高，由這樣的少數人來決定未來的高中歷史課綱，才是有爭議。他認為日前通過的12年國教高中歷史課綱，比較是從日本史學的觀點來看世界，這是錯誤的方向。

主題式教學 產生很多問題

此外，12年國教高中歷史課綱揚棄傳統教學方式，改採主題式，徐國能也認為這種授課方式，會讓學生對於歷史脈絡系統性認知不足。他表示，主題式教學應該是建立在學生認知基礎已經十分完善的架構上，老師再適時引導去討論與思辯，才能發揮效果；高中生對歷史認知仍不足，貿然推動主題式教學，會產生很多問題。

徐國能說，如果12年國教高中歷史課綱已經定案，他能做的就是號召一群歷史學者，將這套中國歷史補充讀物完成，讓學生可以看到比較有脈絡的中國史，以對中國史有正確的認知。

(中國時報)