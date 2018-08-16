亞大榮登全台非醫學私校第1名

2018年08月16日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

上海交通大學15日公布「2018世界大學學術排名」，全台共有15所大學擠進全球前1000所研究型大學排行榜，其中台灣大學名列第171、位居全台第1，中國醫藥大學緊追在後、為244名。此外，首度進榜的亞洲大學排名888，為全台第14、非醫學私校第1名。

「中亞聯大」雙雙上榜，且創校僅17年的亞洲大學首度進入上海交大世界大學學術千大排名，兄弟校中國醫大更名列全台第2，中國醫藥大學暨醫療體系董事長、亞洲大學創辦人蔡長海特別感謝兩校師生的努力。

蔡長海表示，中醫大近幾年陸續建構腫瘤、免疫、幹細胞與中草藥、中醫暨針灸及腦疾病共6大研究中心；2年前開辦的亞洲大學附屬醫院也配合醫健學院、資電學院進行AI研究頗有成果，未來將持續延攬世界各地優秀研究團隊與人才，投入教學資源，持續邁向國際一流大學。

「努力受到肯定！」亞洲大學校長蔡進發指出，學校近4年來連續獲得英國泰晤士報高教專刊「12個項目」大學國際排行，且在2018年千禧年世界大學排名中，名列全球第31、台灣第1，亞大並名列英國高教機構QS公布2018年亞洲最佳大學300大、美國新聞與世界報導全球最佳大學排名等，在國際獲肯定。

蔡進發強調，亞大近幾年成立網路成癮防治、3D列印醫療研發與大數據、AI人工智慧、金融科技與區塊鏈、半導體等6個研究中心，更加速國際化腳步，已吸引20國、573名國際學生來就讀，同時透過學術與學生交流等方式提升國際移動力。

上海交大「2018世界大學學術排名」指標特別重視論文研究表現，亞大研發長黃志揚說，學校老師發表於自然或科學期刊的篇數與論文被引用等部分，在評比中獲得不錯成績。

(中國時報)