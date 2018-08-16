閩台師資交流中斷 卡住陸生來台

2018年08月16日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

福建省教育廳3年前釋出「福建省師資閩台聯合培養計畫」，每年派送大陸教師來台短期培訓，台灣合作方有世新大學、銘傳大學及雲林科技大學等校，而培訓結束且陸師返校後，大多會協助推薦校內大陸研修生來台短期交流，但兩岸關係不佳，這項閩師赴台交流計畫在今年暑假中斷，連帶影響台校招收大陸研修生。

福建省教育廳2015年釋出《福建省師資閩台聯合培養計畫實施方案》，原本計畫該年起運用3年的時間，協助大陸應用型本科高校（類似台灣的技術學院和科技大學）、職業院校培訓學科專業教師和管理幹部3000名，同時也與台灣多所大學合作，其中包含東吳、世新、銘傳、逢甲及雲科大等校，而校務管理幹部閩台聯合培養中心則設在廈門大學。

一所合作台校教師指出，福建省開辦閩台教師交流方案，屬於「千人計畫」項目，各校一個暑假可邀請到50名大陸教師，粗估3年下來，來台交流的福建老師應有900人次。

過去每年暑假定期有廈門理工學院、閩南師範大學、泉州師範學院、福建師範大學等校教師來訪，並依照陸師的專業、授課科系，將大陸老師們分到合作的台校培訓，課期大約2至3周，除會向陸師講授台灣的學術研究、教學方法，也會安排在台參訪。

該名台師也提到，開辦陸師來台交流班，最主要的功能，即在於讓他們親身觀察台灣的學術、大學環境，返回大陸後，好讓陸師可以協助台校「口碑行銷」，即透過陸師在大陸課堂中，推薦台灣的大學，鼓勵大陸研修生來台灣的大學短期交流，或是讓兩岸的大學透過陸師建立起關係，締結成姊妹校。

銘傳大學國際教育交流處處長劉廣華證實，受到兩岸關係不佳的影響，確定這項計畫在今年暑假停辦。

台師說，現在台灣的大學想招收短期陸生，變得難上加難，只能「跑單幫」，各自仰賴關係不錯的大陸兄弟校、姊妹校，招收少數短期陸生。

(中國時報)