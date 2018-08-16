液蛋驗出沙門氏菌 37公斤全下肚

台中市衛生局食藥處日前配合衛福部食藥署對轄區4家液蛋業者進行大稽查。（馮惠宜翻攝）

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中國時報
／台中報導

衛福部食藥署15日公布日前聯合地方政府對全台登錄有案的37家液蛋製造業者稽查結果，其中台中市稽查的4家業者中，大雅區「鴻陞蛋品公司」的未殺菌液態全蛋，被驗出沙門氏桿菌，台中市食藥處依法開罰30萬元，追溯流向後發現，整批37公斤液蛋早已流入市面，全進了消費者的肚子。

食藥署今年6至7月聯合各地衛生局，稽查全台登錄有案37家液蛋製造業者，昨天公布的查核結果，幾乎是滿江紅。37家業者中，22家業者初驗發現分別有登錄資料不齊全、未建立廢棄物清運紀錄，或未落實病媒防治及環境衛生不佳等缺失，經限期改善後複查才全數「補考」合格過關。

此波稽查抽驗81件液蛋檢驗是否含沙門氏桿菌及金黃色葡萄球菌，其中8件檢出沙門氏桿菌，台中市大雅區鴻陞蛋品的未殺菌液態蛋全蛋被驗出沙門氏菌，台中市衛生局依法裁罰30萬元，並要求業者回收下架，但該批37公斤問題液蛋早已銷往下游餐廳，製成蛋花湯等湯品，且全數用完。

台中市衛生局食藥處指出，經查該食品行液蛋可做烘焙和湯品，這次驗出有問題的液蛋銷往餐廳，主要是做蛋花湯、酸辣湯等湯品，因沙門氏桿菌只要煮沸達5分鐘即被殺滅，民眾不用太恐慌，未來食藥處也會針對該食品行加強抽驗稽查。

(中國時報)

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