元山賣噁蛋 食藥署6月稽查沒發現

2018年08月16日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 、游昇俯、 鄭舲 ／台北報導 、游昇俯、／台北報導

桃園元山蛋品公司遭檢舉大賣「黑心蛋」，才爆出業者竟長期把破損、發霉甚至長蟲的黑心蛋液，販售給餐飲或糕餅業者，離譜的是，食藥署今年6月早有稽查行動，但上門時竟只發現元山的環境有衛生缺失、液蛋白檢出沙門氏菌違規，只草草罰了6萬元。食藥署喊冤，強調是業者刻意規避稽查，但監委將自動調查是否有疏失。

全台第二大蛋商的萇記泰安蛋品公司去年底剛爆發將發霉蛋、發臭蛋，打成液蛋販賣，食藥署於是在今年6月1日至7月31日針對全台37家生產液蛋產品業者展開大稽查。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，本次液蛋稽查重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則(GHP)、原料蛋來源及使用情形、追溯追蹤系統及是否使用逾期原料蛋或產品等；另抽驗原料蛋檢驗動物用藥及農藥，液蛋產品則檢驗沙門氏桿菌及金黃色葡萄球菌。

昨天公布稽查結果，位於桃園的立群農產品有限公司，竟被發現貯放逾期蛋液共75公斤，遭衛生局現場全數封存，並依《食安法》開罰6萬元。另有8件檢出沙門氏桿菌，也依《食安法》共開罰84萬元罰鍰。

此外，有22家業者分別因食品業者登錄資料不齊全、未建立廢棄物清運紀錄或未落實病媒防治及環境衛生不佳等GHP缺失，經衛生單位責令限期改正後均已複查合格。但離譜的是，不合格名單赫見元山蛋品在其中，卻只有因環境有衛生缺失、液蛋白檢出沙門氏菌被罰了6萬元。

蛋商則透露，有心的不肖業者為規避稽查，就會利用晚上處理，將「壞蛋」一定會收起來，店面是看不到的，官方要查應從源頭管理，專收這些「壞蛋」的業者，都是自己開著大卡車到雞舍載。

黑心液蛋流入市面，監察委員蔡崇義、蔡培村、楊美鈴、田秋堇昨申請自動調查，將查元山蛋品是否僅銷售桃竹苗地區的烘焙業，了解影響範圍。同時，元山蛋品4年來發生17次違規卻只遭罰一次，食藥署是否輔導、行政院食安辦有無跨部會督導等問題，將調查釐清。

(中國時報)