比準不比高 女籃輕取哈薩克

中華隊黃品蓁（中）突破對手包夾前進，此役她攻下14分。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
15日戰果 16日賽程

2018亞運女籃賽事15日登場，中華女籃首戰哈薩克，華裔中鋒包喜樂休兵未上場，不過全隊實力在哈薩克之上，以72比42、大勝30分開出紅盤。可惜中華男足因為防守失誤與越位誤判，以0比4不敵香港，晉級16強希望渺茫。

包喜樂沒上場 照贏30分

中華女籃上半場繳出52％的高投籃命中率，以18分大幅領先哈薩克，最終也以30分大勝。「AI」彭詩晴拿下全隊最高的16分，也傳出4次助攻，並有2籃板、2抄截，黃品蓁贊助14分，外帶7抄截、6籃板、4助攻。

中華隊在許多數據上都遠優於哈薩克，助攻26次多了一倍，抄截21次多對手3倍，失誤也以14次少對手15次，只是中華隊身高上有劣勢，籃板數輸了13個（44：57），而哈薩克雖然抓了22個進攻籃板，但團隊投籃命中率差，全場52投9中，無法多得分。

亞運女籃共10隊參賽，先分成兩組進行小組賽，分組前4晉級8強，中華隊和哈薩克、南北韓聯軍、印尼及印度同組，出線8強問題不大。中華女籃過去亞運最佳成績是2006年杜哈亞運銀牌，接下來2屆都是第4名。

越位沒吹 男足多丟2球

中華男足迎戰香港，必須獲勝才能保住搶A組前3與16強門票的機會，結果上半場兩度邊線球防守失誤，讓香港藉兩顆「手榴彈」進球，加上助理裁判兩度誤判漏吹越位，都造成失球，終以0比4不敵香港。

亞運男足有23歲年齡上限，但每隊可徵召3名超齡球員，香港的超齡球員包括兩位西班牙歸化好手，也有效力中甲梅州客家的徐宏傑助陣，實力堅強。

中華隊此役上半場兩度防守失誤被頂進兩球，加上助理裁判兩度越位漏吹，都讓對手趁機破門。但中華隊全場僅3次射門，也確實技不如人。

(中國時報)

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