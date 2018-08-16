300多名變態神職 性侵逾千童

賓州最高法院揭發美國最大規模天主教會性侵案，受害兒童逾千人，檢察長夏皮羅指責教會長期包庇。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

奧斯卡最佳影片《驚爆焦點》（Spotlight），描述媒體踢爆麻州波士頓天主教會，長年隱瞞神職人員性侵兒童的真實故事。賓州最高法院大陪審團，昨天更發布美國有史以來最大規模的教會性侵暴行報告，指該州天主教會70年來包庇300多名神職人員性侵兒童和青少年，已知姓名受害者破千人，實際遭蹂躪的孩童恐達數千之譜，重創天主教形象。

史上最大規模教會淫事

大陪審團經近2年調查，依數十名證人證詞，以及教會內部厚達50萬頁的祕密檔案，得到上述數字。這是史上針對天主教會神職人員性侵犯行，所進行的最大規模調查，900頁報告鉅細靡遺列出教會如何隱瞞這些對未成年孩子的性侵暴行，以及被害者多年來的身心煎熬，「過往案例都發生在別地方，而現在我們知道真相了：這種事每個地方都有。」

調查可追溯至1947年，變態行徑令人髮指：一名神父性侵5名來自同家庭的女童，還收集她們的尿液、陰毛、經血當成戰利品；未成年少女遭神父性侵懷孕後，對方協助她墮胎，還可在教會高枕無憂；有神父誘導中學生為他口交，宣稱是教導他們，聖母生下耶穌後，是如何把他舔乾淨；一群神父逼少年全裸模仿耶穌被釘十字架的樣子，神父們則拍照留念；另外，還有許多孩子被神職人員長期以酒精控制。多位受害者出席聆聽時，都不禁悲從中來，頻頻拭淚。

陪審團斥隱瞞神父醜行

報告痛訴，由於教會的包庇隱瞞，「每起性侵案都已過追訴時效」「我們認為，真正的受害人數─包括紀錄遺失或害怕不敢站出來者─應該有數千人之譜」。

賓州檢察長夏皮羅表示，各教區高層把性侵和隱瞞的紀錄保存在祕密檔案內，成為本次調查的重大來源。他指責教會多年來刻意以「開玩笑、打鬧與不當行為」來描述神父的性侵案件，但「完全不是那麼回事，這是就是性侵兒童，包括強暴。」

(中國時報)

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