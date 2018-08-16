邪師釋學誠淫亂女弟子 下台

2018年08月16日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

堪稱大陸佛教界一把手，大陸佛教協會會長、全國政協常委釋學誠日前遭弟子以長達95頁的檢舉文件實名舉報性侵；由於指證歷歷，大陸國家宗教局介入調查後，釋學誠狼狽下台。大陸佛教協會昨召開理事會，接受釋學誠辭去會長等職務；目前由演覺副會長代為主持佛協工作。

回顧事件始末，起因是龍泉寺兩名前都監釋賢佳、釋賢啟，寫長達95頁的「論文級」檢舉文件，舉報龍泉寺住持釋學誠性侵女弟子；相關檢舉文件8月1日曝光並迅速在網路流傳。

檢舉文件內容提及釋學誠的諸多不法行為，包括向女弟子發短訊性騷擾、性侵多位出家女弟子、利用多種手段精神控制女弟子、「男女雙修」等；更指稱寺廟有違章建築、資金流向不明等問題，呼籲當局重視，協助挽救「邪師」釋學誠。

文件內容還披露釋學誠與受害女弟子的淫穢對話。釋學誠曾多次問女弟子，「撫摸你乳房，願意嗎？」，一旦回覆不願意，釋學誠就刻意放話不聯繫，待弟子千依百順後，再遂行摸乳、擁抱等行為，整個過程宛如洗腦。

現年52歲的釋學誠是福建人，擁有研究生學歷，23歲就擔任福建莆田廣化寺方丈，曾是大陸漢傳佛教寺院中年紀最輕、學歷最高的方丈。2005年，釋學誠出任龍泉寺方丈，2015年出任佛教協會會長。釋學誠2008年當選全國政協常委並連任迄今。2018年3月，升任全國政協民族和宗教委員會副主任。

(中國時報)