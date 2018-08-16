美股早盤重挫300點

台股15日盤中賣壓湧現，大盤重挫逾百點，終場收在10716.75點，下跌107.48點。圖為投資人緊盯盤面。（劉宗龍攝）

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中國時報
／綜合報導

受到土耳其總統簽署法令，將對自美國進口的自用車、酒類、菸葉和大米課徵報復性關稅，美股周三開盤重挫，道指早盤一度跌超300點，跌破25000點整數心理關口，納指跌1.7％，標普跌超1％，MSCI新興市場ETF跌入技術性熊市，多檔中概股更深陷技術性熊市，全球一片恐慌。

抵制建材 撤回社群廣告

土耳其政府部門響應總統艾爾多安呼籲，抵制美國建材。多間企業也撤回美國社交網站的廣告，政府與民間攜手與華府對抗。土耳其政府公報刊登一則總統艾爾多安簽署總統令指出，對美國製造酒精飲品進口關稅調高140％，汽車關稅調升120％，菸草加徵60％。其他加徵關稅的美國進口貨包括化妝品、米及煤等。

土耳其副總統奧克塔在推特表示，這麼做是為了「反擊美方刻意的經濟攻擊」。貿易部長佩坎說，美國雖然是土耳其的貿易夥伴，但不是唯一夥伴，土耳其仍有其他市場選擇，政府將向22項美國進口商品加徵關稅，預料稅收總值5.33億美元。

面對美方威脅，土耳其內部反美浪潮愈演愈烈。繼艾爾多安呼籲國民杯葛美國品牌的電子產品後，環境及城市化部門宣布，杯葛美國進口的建築材料。多個大型企業近日則聯手發起名為「不在美國企業下廣告」行動，紛紛將臉書、推特及YouTube等社交網的廣告撤走，採取行動的企業包括土耳其航空，電信巨擘及大型連鎖超市等。

恐波及大立光除息行情

美土危機，也造成全球恐慌。不僅台股股王大立光在今（16）日除息前夕遭嚴重賣壓，昨日股價直直落，再度下跌3.78％，以4,455元的價位作收，相隔月餘後再度失守年線。

而面對美土對峙，近竟打起民族主義大旗，土國總統號召國民拒用蘋果產品，這也讓貿易戰的牽連範圍又提昇了一個層級。這倒不是說土耳其拒買蘋果的影響性有多大，而是萬一連擁有13億人口的大陸也跟進，那後果不堪想像，昔日「一顆蘋果救台灣」的好光景，恐怕化為泡影。

(中國時報)

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