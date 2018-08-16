成本增200億 企業嘆錢從哪來

團結工聯14日至勞動部前要求將基本工資調至月薪2萬8862元、時薪182元，工聯指出，行政院長賴清德曾說想調薪可以直接跟老闆說，但工人不敢說、老闆也不會理。（杜宜諳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

基本工資審議委員會今（16）日召開，政府擬將月薪調漲到2萬2800元，台灣區電機電子工業同業公會副理事長鄭富雄表示，加薪800元，企業一年將增加200億元薪資成本，工商協進會理事長林伯豐更無奈表示，若政府還是要調，企業也會配合、服從，甚至「逆來順受」。

鄭富雄昨（15）日參加三三會，受訪時表示，政府希望把基本工資月薪從2萬2000元調到2萬2800元、加薪800元，1年就增加近1萬元；勞動部統計，適用於基本工資的勞工約有208萬人，全體企業成本相當於每年多出200億元，這還沒算進勞健保及福利。

而勞團喊出月薪調漲到2萬8862元，鄭富雄說，就是增加將近2000億元成本，「國防預算也才3000億」，他大嘆：「錢從哪來？」他認為，企業尊重勞團主張，但也要同時站在事業體經營立場討論，調漲要「合理」。

林伯豐則指出，在陸美貿易戰、土耳其金融危機等眾多不利因素下，希望政府慎重考慮是否調漲，不要因為少數因素，造成企業負擔、失業率增加；當然，若政府還是要調，企業也會「配合」、「服從」，不得已時「逆來順受」。他更建議，目前勞保雇主與勞工負擔比例為7成和2成，希望參考健保，雇主負擔6成，勞工負擔2成。

據專業人士計算，領基本工資的月薪勞工約有170萬人，薪資漲800元，會增加14億元成本，算進勞健保、勞退，以及獎金福利，企業年增200億元成本；領最低時薪勞工約38萬人，以時薪150元、每周工作20小時計算，企業每年約多發近60億元薪水。

而面對企業反應，甚至外傳工資漲幅約5％，讓產業界心驚驚。經濟部次長龔明鑫昨表示，經濟部會在討論會議上盡量表達工商業界想法跟心聲，並會提出基本工資調漲產業衝擊初步分析報告，包括受衝擊產業、行業成本增加金額概估等，讓外界了解。但龔明鑫也說，如果通過報准行政院核定實施，該部也會有相關因應措施。

(中國時報)

美股早盤重挫300點 勞團轟資方 只會要勞工共體時艱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。