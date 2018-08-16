成本增200億 企業嘆錢從哪來

2018年08月16日 04:10 中國時報 黃有容 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

基本工資審議委員會今（16）日召開，政府擬將月薪調漲到2萬2800元，台灣區電機電子工業同業公會副理事長鄭富雄表示，加薪800元，企業一年將增加200億元薪資成本，工商協進會理事長林伯豐更無奈表示，若政府還是要調，企業也會配合、服從，甚至「逆來順受」。

鄭富雄昨（15）日參加三三會，受訪時表示，政府希望把基本工資月薪從2萬2000元調到2萬2800元、加薪800元，1年就增加近1萬元；勞動部統計，適用於基本工資的勞工約有208萬人，全體企業成本相當於每年多出200億元，這還沒算進勞健保及福利。

而勞團喊出月薪調漲到2萬8862元，鄭富雄說，就是增加將近2000億元成本，「國防預算也才3000億」，他大嘆：「錢從哪來？」他認為，企業尊重勞團主張，但也要同時站在事業體經營立場討論，調漲要「合理」。

林伯豐則指出，在陸美貿易戰、土耳其金融危機等眾多不利因素下，希望政府慎重考慮是否調漲，不要因為少數因素，造成企業負擔、失業率增加；當然，若政府還是要調，企業也會「配合」、「服從」，不得已時「逆來順受」。他更建議，目前勞保雇主與勞工負擔比例為7成和2成，希望參考健保，雇主負擔6成，勞工負擔2成。

據專業人士計算，領基本工資的月薪勞工約有170萬人，薪資漲800元，會增加14億元成本，算進勞健保、勞退，以及獎金福利，企業年增200億元成本；領最低時薪勞工約38萬人，以時薪150元、每周工作20小時計算，企業每年約多發近60億元薪水。

而面對企業反應，甚至外傳工資漲幅約5％，讓產業界心驚驚。經濟部次長龔明鑫昨表示，經濟部會在討論會議上盡量表達工商業界想法跟心聲，並會提出基本工資調漲產業衝擊初步分析報告，包括受衝擊產業、行業成本增加金額概估等，讓外界了解。但龔明鑫也說，如果通過報准行政院核定實施，該部也會有相關因應措施。

(中國時報)