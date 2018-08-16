勞團轟資方 只會要勞工共體時艱

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中國時報
／台北報導

基本工資審議委員會今上午10點登場，勞團昨日仍堅持調漲至月薪2萬8862元、時薪164元。勞方代表批評「資方只會要勞工共體時艱，賺錢的時候又找一堆理由賴皮」，認為調漲薪資除幫助邊際勞工，也能加速企業轉型，希望政府「硬起來」，而不是空喊政策。

全國產業總工會理事長莊爵安指出，以每人每月最低生活費乘上就業扶養比，堅定主張基本工資應從月薪2萬2000元漲至2萬8862元、時薪從140元漲至164元，然電電公會指出若調整工資，企業每年約增加1萬元的薪資支出，對整體企業就多出200億元成本。

全產總祕書長戴國榮對此感到不以為然，他認為羅馬不是一天造成的，就是因為過去20年的薪資凍漲，才導致勞團喊出的薪資漲幅年年增高。

戴國榮說，今天的審議會正是檢視蔡政府是否有兌現「勞工政策」的最佳時機，總統蔡英文不僅說「最低工資3萬是我的夢想」、「今年要努力改善低薪勞動環境」，行政院長賴清德也放話「時薪該漲到150元」，全民都等著看蔡政府是否有破釜沈舟的決心，「政府應該硬起來，幫助沒錢沒權的千萬勞工」。

不過，1111人力銀昨公布「上班族進行升遷現況」調查結果卻顯示，多數上班族對政府調整基本工資無感，認為企業升職、加薪最實在；調查也同時指出，員工忍受時間為3年，期間沒有升職加薪就萌生辭意。

104人力銀行總經理黃于純分析，基本工資調漲僅有利於只領基本工資的弱勢勞工、以及學生兼差打工族，對多數上班族受惠有限。

但有趣的是，調查顯示，晉升到管理階層的上班族中，有13%的受訪者後悔被提拔；因為台灣企業高達9成是中小企業，當有升遷機會時，背後代表工作量增加、責任變重，部分職務還需要帶新人、扛業績，種種壓力可能影響健康、拉長工時。

(中國時報)

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