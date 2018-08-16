寫給即將60歲的華航

2018年08月16日 04:10 中國時報 于仁劍

筆者多年前任職華航空服員，幾年前依親北漂並在大陸定居，我在這看到的是中國航企的不斷地進步與創新，以往還需依靠華航訓練提高服務素質的陸航，藉由超強學習能力，加上大陸經濟起飛，買新飛機動輒五十架、八十架，強大的財力堆積出來的服務深度與品牌實力，早讓華航難望項背，台灣航空人才大量被陸方鎖定高薪吸納，才是這波機師罷工的主因，不難發現台灣機師罷工條件中有下修服務年限，我們都笑這是「跳槽者罷工」。

大陸的朋友其實很羨慕台灣可以罷工，不會「被消失」，實際上陸航給的薪資確實是好幾倍，但台灣機師水土不服者不在少數，這也是許多機師寧可靠罷工「自個兒加薪」，也不願離鄉背井到陸航的原因，全球正鬧機師荒，華航是應該想更多辦法留住不願離鄉背井的好人才，但做為資深華航前輩，我有句話說。

不要忘了，1994年名古屋、1998年大園、2002年澎湖，難道已經淡忘當年的痛。機師工會怎能在罷工訴求上涉及降低酒測規範，這種職業傲慢是飛安上的最大殺手，如果我還在華航，我絕對拒絕在工會機師的任務中出勤，前艙教官尚且如此，我絕不敢把性命交在他們手上。

我曾經親身經歷猶如詛咒般華航四年一劫，當時若非必要，大部分人根本不敢搭華航，華航空服員走在路上是被人指指點點，我同期的同事不敢再飛轉當業務，去科技公司推銷機票專案，卻被老闆轟出來，因為老闆的弟弟剛在空難往生，這是老一輩華航人都經歷過的。

因為過多事故品牌形象低落，十年前華航一蹶不振，又遇上金融風暴，推行火鳳凰計畫，公司一大堆員工優退、留職停薪，沒有人敢提罷工，因為公司都快垮了。直到兩岸緩和後航線班機大增商機再起，加上減資後增資，並嚴格要求航安，華航才有這十年榮景，我在大陸看到一班班彩繪梅花的客機降落上海、北京更擴及二線都市，心裡的感動難以言喻，要不是身體不好不能久站，我好想回去重當空服員傳承給年輕一輩。

華航明年就要滿60周年了，一甲子的國航真的很不容易，身不在華航，我不敢批評華航事，但請諸位想想，華航明年就要60歲了，真心願意留在華航的，談的應該是共享盈餘，而非漫天喊價獨善其身，不顧公司其他部門同仁，我也勸公司，想跳槽就讓他們去，華航是屬於華航人的，不是少數唯利是圖者的。（作者為華航前空服員于仁劍，於北京經營服務管理公司）

(中國時報)