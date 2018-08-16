杜英宗提三願景 帶南山人壽登頂

2018年08月16日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

隨台灣人口老化，保險業不僅要洞察客戶需求，還要能超越社會期待；台灣上市櫃公司協會昨舉辦東方領袖講座，特別邀請南山人壽董事長杜英宗，以「新南山成功轉型經驗」做專題演講，他開宗明義指出，2011年8月進入南山後，許下客戶首選、資產管理最佳，以及同仁引以為傲及創業者首選的保險公司為願景，花了7年時間證明，南山人壽是台灣成長第一的保險公司。

有投資銀行教父尊稱的杜英宗，接手南山人壽董事長職務時，排名第11名、市占率不到4％，處於風雨飄搖的階段，但他認為保險公司就像銅板兩面，一面是保險保障本質，另一面是資產管理，因此，提振業務員士氣、人員的管理成首要之務。

第一個願景是成客戶首選的保險公司，但杜英宗發現，業務員喜歡賣佣金高的產品，也從業務員口中聽聞，收了保費、就欠了人情，因此，他上任前半年辦了上百場演講，告訴同仁只要以「專業」來賣保單，就不欠人情了，洞察客戶需求、銷售真正需要的保單，客戶將來會感謝南山。

杜英宗坦言，「這些話說來簡單，但要業務員捨棄近50％的佣金，需要有很強大的理念來號召才行」。

為凸顯保險價值，杜英宗上任即要求理賠同仁，當保險事故發生時，要盡量找理由理賠、不推三阻四，這對理賠來說是很大的震撼，因這個制度落實，南山前3年會多出70億元理賠。但他認為，只要把資產管理做好，不僅能承擔多出來的理賠金額，還能展現保險溫暖、關懷的一面，南山的口碑形象自然能脫胎換骨。

杜英宗自上任後，每月於全台選出一位「業績王」，南山大股東、潤泰集團總裁尹衍樑聽聞後，也表達親自拜訪、表揚之意，逐漸成了南山人壽的傳統，杜英宗表示，鼓勵優秀業務同仁不一定只有錢，精神上鼓勵、表揚肯定，都會讓同仁深感南山是創業者的首選。

除了三大願景，南山人壽近年也以「數據分析」、「促進溝通」、「培育人才」、「智慧科技」、「樂業關懷」等方式來打造新南山人壽；南山人壽去年總保費收入超過5200億元、總資產也超過4兆元，皆較2010年成長1倍以上。

(中國時報)