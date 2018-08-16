文在寅推東北亞鐵路共同體

2018年08月16日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅昨日在8-15朝鮮半島光復73周年致詞時表示，在南北韓建立永久和平機制後，將在跨南北韓的京畿道與江原道設立跨境經濟特區，也提議構建「東北亞鐵路共同體」。他並強調，兩韓離統一很遠，但和平就是經濟。

改變美國主導的格局

一般認為，兩韓已從首腦互訪、設立經濟區、恢復兩韓鐵路，一步步朝合解、兩韓經濟融合推動，甚至推動東北亞經濟圈的目標前進，這樣的發展會改變二戰後由美國主導的東北亞格局。

南韓總統文在寅在南北韓跨境鐵路京義線和京元線的起點站、首爾龍山站發表演說，他表示計劃在南北韓緩解軍事緊張並建立和平機制後，在京畿道和江原道設立跨境經濟特區，為南韓中小企業提供機會，創造大量就業。

他說，未來30年兩韓經濟合作能創造至少170兆韓元（約新台幣4.6兆）的經濟產值。這僅僅是重啟開城工業區及金剛山旅遊項目、銜接跨境鐵路和開採北韓部分資源的效益，若南北韓全面展開經濟合作，其效益將不只如此。不過他也強調，只有在北韓完全去核化後，兩韓之間的經濟合作才能熱切展開。

他同時提議南北韓、中國大陸、日本、俄羅斯、美國及蒙古等7國可仿效歐盟，共建「東北亞鐵路共同體」，加強能源和經濟合作，讓南韓的經濟版圖擴大到歐亞大陸，成為東北亞繁榮的大動脈，再進一步發展成東亞能源集團、東亞經濟集團，乃至東北亞多邊安全體制。

南韓成經濟圈大動脈

他表示，兩韓距離政治統一還很遠，但建立南北之間的和平、民眾自由互訪，兩韓經濟一體化，才能結束朝鮮半島分裂，實現「真正的光復」。他直言，和平就是經濟。

文在寅下月將到平壤與金正恩第三度會面，他形容這是順應民意，將會檢視《板門店宣言》落實情況，朝著朝鮮半島完全無核化、發表終戰宣言、簽訂和平協定等大膽邁步，並期望促進朝美無核化對話。

陸俄與兩韓積極互動

除了南韓希望加強和北韓的經濟交流之外。中國和俄羅斯也積極參與兩韓和解進程。大陸國家主席習近平預料將在9月到訪平壤。

俄羅斯總統普丁15日在北韓「光復節」當日和金正恩互致賀電，表示期待盡早舉行高峰會「已準備好在不久的將來與金正恩會面」，並強調以鐵路、道路及天然氣管線，串聯俄羅斯及南北韓。外界猜測金正恩下月可能前往海參崴出席東方經濟論壇。

(中國時報)