橋崩慘劇 義大利民怨沖天

義大利北部港市熱那亞14日因狂風暴雨導致一座高架橋崩毀，造成至少39人死亡。救難人員14日駕駛起重機在橋梁殘骸中搜尋生還者。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

內政部長薩爾維尼揚言，「在這樁災難有罪的人，沒有一個逃得過懲罰。」

義大利北部港市熱那亞的莫蘭迪高架橋，前天在狂風暴雨中崩塌墜落，釀成重大死傷，當局宣布死者增至39人，16人受傷，仍有約10人失聯。對於這樁驚悚悲劇，義大利全國沉浸在哀傷氣氛中，民怨更如火山爆發，要求當局調查清楚，為何如此重大的結構體會說塌就塌，讓這麼多人的性命瞬間灰飛煙滅。

悲劇發生1天1夜，超過300名搜救人員帶著器材和救難犬與時間賽跑，在瓦礫堆中努力尋找可能的生還者。但殘酷的現實是，死亡人數恐將上修，消防隊員向美國有線電視新聞網（CNN）以及英國廣播公司（BBC）透露，「找到的都是屍體，我們聽不到也看不見任何生命跡象。」

官員說，罹難者包括3名孩童，最悲慘的是男子羅比亞諾一家3口，全都不幸喪生，法國外交部也證實，3名法人死亡。

儘管斷橋原因尚未確定，但是，這場驚天意外，已掀起朝野民間滔天怒火。總統馬達瑞拉呼籲針對斷橋原因「進行嚴謹且嚴密的檢驗」，運輸部長托尼涅利要求負責高架橋維修工程的Autostrade perl’Italia公司領導階層下台，政府可能取消與其簽署的合約，撤回營運執照，並祭出1.5億歐元罰款嚴懲。內政部長薩爾維尼揚言，「在這樁災難有罪的人，沒有一個逃得過懲罰。」熱那亞檢方也已展開調查，檢察長痛批，事發原因正是嚴重的「人為疏失。」

熱那亞15日起進行2天悼念日，義大利與歐盟國旗都降半旗，天主教教宗方濟各當天在聖伯多祿廣場發表談話時，除表達沉痛哀悼之意，也為家屬祈禱。

(中國時報)

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