美將再制裁北韓 劍指不法資金

2018年08月16日 04:10 中國時報 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

美國將進一步制裁北韓。美國財政部發表聲明指出，將啟動新一輪對北韓的制裁。制裁目標包括俄羅斯、中國大陸和新加坡的公司。「目的是截斷不法匯入北韓的資金」。

美國財政部發表的聲明指出，美國將在近期公布對北韓新一波制裁措施。「原有的制裁也會持續直到北韓達成完全無核化」。受到制裁的公司包括俄羅斯Profinet,大陸Sun Moon Star International Logistics Trading Co以及新加坡SINSMS公司。不過，根據韓聯社的報導，朝美雙方一直在板門店進行工作磋商，就北韓採取新的無核化措施和發表半島終戰宣言等問題進行討論。

報導指出，美國國務卿蓬佩奧7月初訪問平壤後，美國中情局和朝鮮統戰部持續進行溝通，就召開工作磋商進行協調。消息人士說，朝美之間的溝通管道要比想像得多。美國國防部也證實，朝美幾乎每天都在進行對話，對話可以以電話、短信、電子郵件進行，方式有很多。

報導表示，如果朝美工作磋商就無核化和終戰宣言取得進展，蓬佩奧很可能最早於本月末訪問平壤。蓬佩奧7月訪朝之前，美國駐菲律賓大使金成和朝鮮外務省副相崔善姬就在板門店進行了工作磋商。

韓國總統外交安全特別助理文正仁14日對韓聯社記者表示，相信朝美雙方會通過磋商達成妥協，蓬佩奧本月訪問朝鮮的可能性加大，期待他第四次訪朝能找到突破口。

有觀察認為，韓朝曾計畫8月末舉行首腦會談，後改在9月，也是因為朝美關係出現這種變化。朝美關係經歷一段膠著狀態後全面啟動對話模式，雙方或許會就僵持不下的無核化措施和終戰宣言問題找到交集。

(中國時報)