聯國預算分攤比例 陸躍至第2位

2018年08月16日 04:10 中國時報 實習編譯趙世勳／綜合報導

聯合國會費委員會14日公布2019年號至2021年常規預算各國分攤比例估算結果。中國大陸上升至第二位，僅次於美國，日本則下滑至第三位。而聯合國維和行動（PKO）預算，日本也於2016年被大陸超過，這意味大陸在聯合國的影響力進一步加強。

常規預算分攤比例是依各國國民總收入（GNI）等經濟指標，每3年調整1次。按會費委員會的估算，2018年秋各國將就實際分攤比例進行談判。

2016年至2018年，大陸的常規預算分攤比例為7.921％，這次估算提高到12.005％。日本則從9.680％降至8.564％，反映已成為世界第二大經濟體的大陸經濟增長高以及日本增長低，對日本來說，想成為聯合國安全理事會常任理事國的阻礙也將提高。

作為最大預算分攤國的美國仍為22％，沒有改變。不過，美國總統川普2017年9月在聯合國大會上發表演講時表示，美國承擔了不公平的費用，要求調整聯合國會費。

近幾十年來，大陸對聯合國的支持大幅提升。大陸現在是聯合國經常預算的第三大捐助國，在維和預算方面則是第二大捐助國，截至2018年，大陸已向聯合國維和行動投入了2500多名人員，在世界各國居首。

聯合國所轄的多邊組織促進各國間的合作，利用外交和政治解決一系列跨國和區域問題。聯合國因此提供大陸發揮全球影響力的合作場域，大陸積極參與聯合國維和部隊，也大幅度提高北京的正面形象。

而從大陸在聯合國安理會的投票記錄、在聯合國維和行動中日益重要的作用、以及它對聯合國授權制裁的立場，可以了解大陸參與聯合國事務日趨積極。

(中國時報)