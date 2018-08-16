疑貪快闖燈 81歲翁撞死拾荒婦

81歲黃姓老翁15日清晨駕車載著太太，在行經北市公館捷運站前時，撞上穿越馬路的拾荒婦人，婦人遭猛烈撞擊後彈飛，送醫不治。（黃世麒攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
75歲高齡駕駛換照審查方式

81歲黃姓老翁15日凌晨開車載妻子要到陽明山爬山，行經台灣大學附近羅斯福路時，疑貪快闖紅燈，當場撞飛73歲推車過馬路的陳姓拾荒婦人，陳送醫不治。黃表示當時視線不佳，沒有看清楚婦人過馬路，訊後依過失致死罪送辦。此案也凸顯高齡駕駛的問題。

警方調查，黃姓老翁已退休多年，自認身體硬朗，1年前也通過交通部的「高齡駕駛人駕照管理制度」，包括身體檢查、認知功能測驗都沒問題，順利取得新的駕駛執照，平時就常開車載妻運動、出遊。

身體硬朗 已換高齡駕照

至於陳姓婦人，家住汀州路附近，生活頗為清寒，每天凌晨3時左右起床，在附近進行資源回收工作。

警方調查，昨凌晨3時40分左右，黃與妻子開車從文山區住家出門，準備走中山北路上陽明山，但行經羅斯福路4段時，直接撞上推著拾荒車過馬路的陳姓婦人，因撞擊力道猛烈，黃車的擋風玻璃應聲碎裂，陳也被當場撞飛，重傷倒在馬路旁。

黃肇事後，下車查看並報警，救護人員將陳婦送醫急救，但2小時後仍因傷重不治。

黃供稱他有運動習慣，不是第一次開車上陽明山，辯稱當時視線不佳，沒有看清楚老婦在過馬路，但警方事後調閱監視器，發現黃疑似貪快闖紅燈，老婦則是一變成綠燈號誌就立刻前行，才造成這起意外。

檢方昨天下午會同法醫進行相驗，並進一步釐清黃的肇事責任，全案由檢警依過失致死罪偵辦中。

車禍事故 長者肇事率高

警方表示，台灣進入高齡社會，65歲以上開車的長者越來越多，警政署去年統計死亡車禍，竟然是「70歲以上」的民眾肇事率最高，而騎機車死亡人數，也是高齡者居多。此外不遵守交通號誌、未依規定讓車、不當轉彎和未禮讓行人，長者駕駛也都名列前矛。

(中國時報)

外交部2年救助730台胞 志工嬤車禍枉死444巷 村民毛毛的

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。