疑貪快闖燈 81歲翁撞死拾荒婦

2018年08月16日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

75歲高齡駕駛換照審查方式

81歲黃姓老翁15日凌晨開車載妻子要到陽明山爬山，行經台灣大學附近羅斯福路時，疑貪快闖紅燈，當場撞飛73歲推車過馬路的陳姓拾荒婦人，陳送醫不治。黃表示當時視線不佳，沒有看清楚婦人過馬路，訊後依過失致死罪送辦。此案也凸顯高齡駕駛的問題。

警方調查，黃姓老翁已退休多年，自認身體硬朗，1年前也通過交通部的「高齡駕駛人駕照管理制度」，包括身體檢查、認知功能測驗都沒問題，順利取得新的駕駛執照，平時就常開車載妻運動、出遊。

身體硬朗 已換高齡駕照

至於陳姓婦人，家住汀州路附近，生活頗為清寒，每天凌晨3時左右起床，在附近進行資源回收工作。

警方調查，昨凌晨3時40分左右，黃與妻子開車從文山區住家出門，準備走中山北路上陽明山，但行經羅斯福路4段時，直接撞上推著拾荒車過馬路的陳姓婦人，因撞擊力道猛烈，黃車的擋風玻璃應聲碎裂，陳也被當場撞飛，重傷倒在馬路旁。

黃肇事後，下車查看並報警，救護人員將陳婦送醫急救，但2小時後仍因傷重不治。

黃供稱他有運動習慣，不是第一次開車上陽明山，辯稱當時視線不佳，沒有看清楚老婦在過馬路，但警方事後調閱監視器，發現黃疑似貪快闖紅燈，老婦則是一變成綠燈號誌就立刻前行，才造成這起意外。

檢方昨天下午會同法醫進行相驗，並進一步釐清黃的肇事責任，全案由檢警依過失致死罪偵辦中。

車禍事故 長者肇事率高

警方表示，台灣進入高齡社會，65歲以上開車的長者越來越多，警政署去年統計死亡車禍，竟然是「70歲以上」的民眾肇事率最高，而騎機車死亡人數，也是高齡者居多。此外不遵守交通號誌、未依規定讓車、不當轉彎和未禮讓行人，長者駕駛也都名列前矛。

(中國時報)