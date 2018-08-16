志工嬤車禍枉死444巷 村民毛毛的

彰化縣彰鹿路7段444巷發生死亡車禍，又時逢鬼月，居民心裡毛毛的。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

69歲謝姓婦人13日中午騎車返家，準備要轉進彰鹿路7段444巷口，卻被同向轎車撞飛送醫不治，由於正值民間俗稱「鬼月」的農曆7月，加上又是在諧音「死死死」的巷口遇上死劫，地方哀悼之餘，也對不吉祥的巷號諧音議論紛紛。

橋頭村長吳媽權說，去年為了是否更改巷名，村民發起投票，決定是否要重編門牌、地址，但最後差了3票，沒通過更名，維持原來巷名，發生這件車禍後，是否要重新考慮改名，仍尊重村民的決定。

獨居的謝婦，在福興鄉公所擔任服務台志工3年，認識的人都稱讚她熱心公益、樂觀開朗，當天負責早上9時至11時值班服務後，騎機車循日常路徑返家途中，卻不幸發生死亡車禍，魂斷「444巷」路口。

警方指出，彰鹿路的內線車道畫有禁行機車標誌，依規定機車需要兩段式左轉，調閱行車記錄器和路口監視器發現，28歲劉姓駕駛正往彰化市上班途中，謝婦於路口直接左轉，轎車由後追撞，謝婦人車當場被撞飛，機車滑行30公尺。

警方表示，劉沒有酒駕，肇事責任還需釐清，先依過失致死罪嫌移送。事故發生後，劉姓駕駛驚魂難定，表示該路段速限60公里，當時車速只有60公里、沒有超速，有注意到同向謝婦騎乘的機車，只是沒料到她突然轉彎，來不及反應就撞上了。

(中國時報)

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