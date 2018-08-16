等了38年 美死囚注毒劑執刑

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中國時報
／綜合報導

美國內布拉斯加州14日上午執行21年來的首度死刑。遭處決的是60歲摩爾，他於1979年在奧馬哈連續殺害2名計程車司機，1980年被判處死刑，已經坐了38年牢，是全美等待死刑最久的犯人之一。這不僅是該州首次採用4種藥物合成組合的毒劑注射死刑，也是美國首度使用強效鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）對死囚行刑。

摩爾在被執行死刑前曾表示，對自己將被處決並無異議。目擊死刑的媒體人士則指出，死刑過程未出現任何突發狀況。摩爾曾向房間外的目擊證人說了數次「我愛你」，接著咳嗽了幾聲然後不再動彈。

用來執行死刑的毒劑由肌鬆弛注射液、氯化鉀、鎮靜劑與強效止痛藥芬太尼（fentanyl）組成，而芬太尼是一種強效合成止痛劑，也是美國濫用鴉片類毒品與海洛因問題的主要致死因素，芬太尼效力比海洛因強50倍，比嗎啡更強達100倍。2016年全美有超過2萬人因使用芬太尼而死。

目前美國有31個州和聯邦政府及軍隊有死刑法律，這是內布拉斯加州第一次執行注射死刑。　 　內布拉斯加州2015年5月一度立法廢除死刑。但同年夏天共和黨州長黎克斯與父親發動連署，成功取得逾12萬份簽名，使州政府暫停啟動廢死法律，等待公投決定去留。2016年11月大選時，廢死法律因逾6成選民反對遭到否決，內布拉斯加州因而恢復死刑。

(中國時報)

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